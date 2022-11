Całkowita likwidacja TVP Info? "Nie może pozostać bezkarna"

Platforma Obywatelska zbierała w 2021 roku podpisy pod projektem inicjatywy ustawodawczej na rzecz likwidacji TVP Info. Po szumnej zapowiedzi słuch po inicjatywie jednak zaginął.

O sprawę został zapytany w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce Bartłomiej Sienkiewicz, poseł PO i były szef MSW. Również jest to polityk optujący za radykalnym rozwiązaniem.

TVP Info do całkowitej likwidacji? "Nie może pozostać bezkarna"

- Nie będziemy mówić o tym projekcie. To część pracy, którą wykonujemy na dni po wyborach. […] Co do jednego mogę zapewnić - ludzie, którzy w tej chwili pracują w telewizji publicznej i telewizja publiczna jako struktura poniosą konsekwencje łamania prawa – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

- Nie może pozostać bezkarna taka zorganizowana, systemowa szczujnia, która nie ma nic wspólnego z mediami publicznymi. To wszystko, co mam do powiedzenia - powiedział poseł PO.

Polityk opozycji zaznaczył jedynie, że po zmianie władzy utrzymane zostaną media publiczne. - Tylko na pewno nie będzie to TVP i ludzie, którzy tam (obecnie, przyp.) pracują – zakończył Sienkiewicz.

RadioZET.pl/Wp.pl