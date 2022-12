Czarne chmury nad trzema posłami PO. Tusk nie chce ich na listach

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Krakowie Donald Tusk został zapytany o jedno z głosowań na czwartkowym posiedzeniu Sejmu, które opozycja mogła wygrać, gdyby miała na sali więcej posłów. Chodzi o głosowanie nad uchwałą Senatu o odrzuceniu noweli prawa oświatowego, zwanej popularnie lex Czarnek 2.0. W głosowaniu nad odrzuceniem senackiego weta wzięło udział 444 posłów, weto zostało odrzucone większością 224 głosów - 221 posłów PiS, 2 posłów Polskich Spraw oraz posła niezrzeszonego Zbigniewa Ajchlera, przy wymaganej większości bezwzględnej 223 posłów. Nowela trafiła więc do prezydenta.

Przeciw odrzuceniu senackiego stanowiska głosowała opozycja: KO, Lewica, KP-PSL, a także Konfederacja, Polska 2050, Porozumienie i PPS oraz dwóch posłów niezrzeszonych - przeciw było 218 posłów. W głosowaniu nie wzięło udziału 16 posłów, w tym siedmiu posłów PiS, trzech z KO (Eugeniusz Czykwin, Bogusław Sonik i Ryszard Wilczyński) oraz po jednym z Lewicy, Konfederacji, Polski 2050, Kukiz'15, Polskich Spraw, a także niezależny Łukasz Mejza.

Tusk o PiS: Władza, która jest zajęta sobą

- Dyscyplina to jest jeden z tych testów, które muszą politycy zdać, żeby przekonać Polaków, że będą lepiej rządzić. Nie może być tak, że ktoś nie głosuje tak w ogóle, z zasady - to jest praca, obowiązek służbowy - odparł Tusk. - Powiedziałem, że kto nie głosuje, ten nie kandyduje. Będę się trzymał tej zasady w sposób bardzo konsekwentny. Jeżeli ktoś nie głosuje i ma do tego kiepskie wytłumaczenie, po prostu więcej nie będzie już w polskim parlamencie - oświadczył.

Tusk, oceniając sytuację obozu rządzącego, stwierdził też, że "mamy do czynienia z bałaganem, którego skutki są dużo większe niż to jedno czy dwa głosowania, które PiS przegrywa w Sejmie".

- Widzimy, że z tego niepewnego - nie powiem tonącego - statku zaczynają już niektórzy uciekać; ale prawdziwym problemem jest to, że mamy dzisiaj władzę, która zajęta jest w stu procentach sobą, swoimi wojenkami. W tak trudnym czasie szalejącej drożyzny, kryzysu energetycznego i wojny na naszych granicach nie mamy rządu, nie mamy premiera, mamy tylko ciągle dużą, coraz bardziej skłóconą i zorientowaną w stu procentach na własnych interesach partię. To wczoraj też było bardzo wyraźnie widać - ocenił.

Lex Czarnek 2.0. Opozycja apeluje do prezydenta Dudy

Nowelizacja prawa oświatowego dotyczy zasad działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększa nadzór kuratorów, a także wprowadza zmiany w edukacji domowej. Wedle noweli zgoda na działanie organizacji czy stowarzyszenia w szkole będzie mogła zostać wydana po konsultacjach prowadzonych wśród rodziców, którzy będą musieli zostać zaznajomieni ze scenariuszami oraz materiałami do pracy z uczniami przygotowanymi przez daną organizację. Dopiero po konsultacji rada rodziców będzie mogła wydać opinię co do działalności organizacji w szkole.

Niezależnie od tego, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, dyrektor ma przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć, scenariusz tych zajęć i pozytywną opinię rady. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie decydującej opinii. Nie będzie ona wymagana tylko w przypadku zajęć organizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przez organizację harcerską objętą honorowym protektoratem prezydenta RP lub przez Polski Czerwony Krzyż.

Wobec ustawy sprzeciw wyraziła opozycja - w piątek posłanki KO poinformowały, że skierowały pisma do prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie w sprawie noweli Prawa oświatowego tzw. lex Czarnek 2.0. Zaapelowały też do prezydenta o zawetowanie tej noweli.

RadioZET.pl/PAP