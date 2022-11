Czarnek ministrem sprawiedliwości? "Lada moment", "po Sejmie krążą plotki"

W rządzie Zjednoczonej Prawicy może dojść niebawem do kolejnych perturbacji i zmian kadrowych. Jak pisała "Rzeczpospolita", nową rundę napięć między PiS a Solidarną Polską wywołały ostatnie sygnały dotyczące możliwości resetu z Brukselą i być może nowych pomysłów legislacyjnych związanych z wymiarem sprawiedliwości, które reset mogłyby umożliwić.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną jest ważnym krokiem, jednak "nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

Czarnek nowym ministrem sprawiedliwości?

Przeciwko porozumieniu z Komisją Europejską konsekwentnie protestuje Solidarna Polska. Pojawia się jednak coraz więcej głosów, że upór Zbigniewa Ziobry nie będzie dłużej tolerowany i pożegna się on stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Taki finał niemal na pewno oznaczałby koniec koalicji i powstanie rządu mniejszościowego.

"Po Sejmie krążą plotki o tym, że lada moment minister Przemysław Czarnek może trafić tam, gdzie było mu od początku obiecane, czyli za ministra Zbigniewa Ziobrę. To ja już rozumiem, dlaczego minister sprawiedliwości jako jedyny z całego klubu PiS głosował przeciwko Lex Czarnek 2.0" - napisał na Twitterze poseł Konfederacji Artur Dziambor.

4 listopada Sejm uchwalił "lex Czarnek 2.0", czyli nowelizację prawa oświatowego, która dotyczy przede wszystkim zmiany zasad obecności organizacji pozarządowych w szkołach i roli kuratorów. Za głosowało 230 posłów, przeciw 220, a czterech wstrzymało się od głosu. Przeciwko nowelizacji głosował Zbigniew Ziobro.

Sprawa dymisji Ziobry nie pojawia się po raz pierwszy w ostatnim czasie. O możliwym przesunięciu Przemysława Czarnka do resortu sprawiedliwości informowaliśmy niedawno w podcaście Radia ZET "Podejrzani Politycy".

"Hakerzy stojący za stroną Poufna Rozmowa, ujawnili ostatnio maila z planem pozbycia się Ministra Sprawiedliwości, o którym informowaliśmy na portalu RadioZET.pl w styczniu tego roku. Morawiecki pisał wprost: »żeby SolPol nie wyrósł nam po prawej stronie, sami potrzebujemy teraz lepszego i mocniejszego Ziobry.« Mail napisano 23 września 2020, a już miesiąc później do MEiN skierowano Czarnka, który faktycznie od początku tylko czeka na okazję, by przenieść się do mieszczącego się po drugiej stronie ulicy ministerstwa sprawiedliwości" - pisali nasi dziennikarze.

RadioZET.pl