Czarnek stanął w obronie Ziobry. Grzmiał o "spoconej opozycji"

Przemysław Czarnek został we wtorek w Polskim Radiu 24 zapytany o głosowanie nad złożonym przez KO, Lewicę i Polskę 2050 wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Przypomnijmy, że wniosek ten został w nocy z poniedziałku na wtorek, po sześciu godzinach burzliwej dyskusji, negatywnie zaopiniowany podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Minister edukacji i nauki w rozmowie z krajową rozgłośnią zdecydowanie wziął w obronę swojego kolegę z rządu.

- To jest najlepszy minister sprawiedliwości i prokurator generalny po śp. Lechu Kaczyńskim [...]. Dowodzą tego jego wszystkie osiągnięcia, które wczoraj były bardzo dobrze wyartykułowane przez współpracowników pana ministra, tych obecnych i byłych, np. przez Wójcika - powiedział.

W ocenie szefa MEiN "opozycja skupiła się na rzeczach, które nie mają najmniejszego znaczenia dla urzędu ministra sprawiedliwości, skupiła się na hucpie i na obrażaniu ministra Zbigniewa Ziobry". - Opozycja nie miała argumentów - dodał.

Przekonywał, że okres, kiedy Lech Kaczyński sprawował funkcję ministra sprawiedliwości na przełomie wieków, to był niezwykle trudny czas funkcjonowania gangów, mafii pruszkowskiej, wołomińskiej itd.

- Swoją polityką sprawiedliwościową przyczynił się on bardzo mocno do rozwiązania tego problemu - podkreślił Czarnek, zwracając uwagę, że "wówczas jego współpracownikiem był minister Zbigniew Ziobro, który później kontynuował polityką Lecha Kaczyńskiego.

To, że w niektórych obszarach nie udało się zrobić porządku, że w niektórych obszarach widzimy pewne mankamenty, np. w obszarze sądownictwa - to fakt. Tylko to nie jest wina ministra, tylko opozycji, która szkalowała go na komisji sprawiedliwości i praw człowieka

Przemysław Czarnek