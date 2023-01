Fundacja państwowego banku kontra NIK. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Wola, twierdząc, że doszło do utrudniania wykonywania czynności służbowych. Powołano się na art. 98 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, która przewiduje karę do 3 lat więzienia za utrudnianie przeprowadzenia kontroli.

W październiku 2022 roku prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. "Trudno mówić o rozpoczęciu kontroli, gdy już na wstępie zaistniała konieczność wyjaśnienia okoliczności związanych z formalną poprawnością wydania upoważnienia do kontroli, czy też jej merytoryczną dopuszczalnością" - napisał prokurator Tomasz Pyzara.

NIK i bezskuteczna kontrola w Fundacji BGK

Najwyższa Izba Kontroli odmówiła komentarza w tej sprawie. Według informacji nieoficjalnych kontrola Fundacji BGK formalnie została rozpoczęta, ale na razie nie może zostać zakończona.

Radio ZET uzyskało za to komentarz Fundacji BGK. "Chciałam mocno podkreślić, że Fundacja w żaden sposób nie utrudniała kontrolerowi NIK wykonywania jego czynności służbowych. Zakwestionowaliśmy jedynie prawidłowość przedstawionego przez niego umocowania, które w naszej ocenie było wadliwe. Nasze wątpliwości wzbudziła też podana przez NIK podstawa prawna przeprowadzenia kontroli, a to od niej zależy jej legalność. NIK nie podjęła w tej sprawie z Fundacją żadnej merytorycznej dyskusji" - napisała Renata Kościelniak, prezes zarządu Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego należy w całości do Skarbu Państwa. Został powołany do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych.

RadioZET.pl/PTD