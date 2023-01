Sejm w piątek po godz. 10 wznowił obrady. Posłowie przeprowadzą głosowania m.in. nad projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. - Przez wiele lat jeździliście do Brukseli, Strasburga, kłamaliście na temat Polski i Polaków - krzyczał do opozycji z mównicy szef MEiN Przemysław Czarnek. - Jesteście zdrajcami polskiej niepodległości - zwrócił się do polityków PiS Robert Winnicki z Konfederacji.