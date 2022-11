“W PiS są osoby gotowe zmienić stronę. Zemsta Kaczyńskiego może być dotkliwa"

Prawo i Sprawiedliwość dzień po wizycie Jarosława Kaczyńskiego utraciło władzę na Śląsku. Marszałek Jakub Chełstowski wraz z trzema radnymi przeszedł na stronę opozycji. W wywiadzie dla PAP szef rządzącej partii zapewniał, że nie spodziewa się podobnych transferów w Sejmie.

- Jeśli chodzi o Sejm, to są to marzenia opozycji. Jeśli o regionalne sprawy, to nie chcę w tej chwili mówić, że nic w tej sprawie nie może się zdarzyć, bo są ludzie silniejsi i słabsi. Ci słabsi, jeśli jest taki napór propagandy jak w tej chwili, to odpadają - powiedział w środę Kaczyński.

Hennig-Kloska: W PiS są osoby gotowe zmienić stronę

W Sejmie krążą jednak plotki, że również posłowie PiS chcieliby zmienić barwy partyjne. Wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska została zapytana przez Wirtualną Polskę, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają w tej sprawie z jej ugrupowaniem. - Te nastroje, które są dziś widoczne gołym okiem w sejmiku śląskim są odczuwalne na poziomie parlamentu. Wiele osób również z szeregów PiS ma już dość tego kabaretu politycznego. Są osoby, które byłyby gotowe zmienić stronę, ale muszą mieć statek, na który będą mogli wskoczyć. Wiemy jak mściwy jest Jarosław Kaczyński. Jeżeli zmiana strony nie będzie wiązała się ze zmianą władzy, to zemsta może być bardzo dotkliwa - odpowiedziała.

Hennig-Kloska nie chciała odpowiedzieć, ilu jest takich posłów PiS. - Byłoby to wystarczająco, by obóz PiS stracił władzę - ucięła.

Dziennikarz WP.pl powątpiewał w słowa posłanki Polski 2050 i zarzucił jej “nakręcanie makaronu na uszy”. - Panie redaktorze, pan ma prawo mieć swoje zdanie w tej sprawie. Ja mówię, że władza mogłaby dziś przejść w ręce opozycji, ale nie ma woli po stronie opozycji, by tę władzę w tej chwili odbierać. Dobrze wiemy, że Lewica i Koalicja Obywatelska nie są chętne, by taką zmianę na poziomie centralnym teraz robić, tylko czekają na trochę lepszy czas - powiedziała posłanka Polski 2050.

