Ziemowit Gowin to filozof, eseista, a prywatnie syn szefa Porozumienia i byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Nominowany do #hot16Challenge nagrał hip-hopowy utwór pt. "Państwo z dykty" z tekstem mocno politycznym, którego wersy ostro krytykują rządząca w Polsce od pięciu lat formację polityczną.

Rządzi nami Zjednoczona Prawica. Mnie już od tego strzela kur****. Jak tak dalej pójdzie - totalna kaplica. Wyp****** stąd szybciej niż Kubica

- rapuje Gowin junior. Dalej melorecytuje też o "wysłuchaniu kolejnej Andrzejka mowy", o tym, by "pogonić razem pisowskich frajerów". Znalazło się także miejsca na krytykę mediów publicznych. "TVPiS? Jak w Korei propaganda; Pogrywa sobie z nami Kaczyńskiego banda".

Terlecki o synu Gowina: to jakiś świr

Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" zapytała o muzyczne dzieło Gowina juniora Ryszarda Terleckiego. Reakcja wicemarszałka Sejmu zszokowała wszystkich zgromadzonych na sejmowym korytarzu:

To jakiś świr

- stwierdził Terlecki. - No jak to, przecież to syn premiera Gowina - odparła dziennikarka, na co Terlecki rzucił "ach, to nie wiedziałem", po czym odszedł wgłąb korytarza.

Gowin komentuje utwór syna: ma prawo do własnych poglądów

Sam Jarosław Gowin również zdążył już skomentować dokonania swojego syna. W poniedziałkowej rozmowie z Radiem Plus szczerze przyznał: - Nie jest fanem rapu, a od wczoraj tym bardziej nie jestem. Na poniższym filmiku wątek ten pojawia się 10 minucie i 31 sekundzie.

Syn jest zdolnym filozofem i bardziej jako ojciec jestem dumny z jego esejów filozoficznych niż osiągnięć wokalnych. Ale jest wolnym, dorosłym człowiekiem, ma prawo do własnych poglądów

- powiedział. Dodał, że "trudno, żeby nie słuchał twórczości syna", zastrzegł jednak, że dokładniejszą recenzję tej piosenki zostawia na okoliczność ich prywatnej rozmowy.

RadioZET.pl/YouTube/Radio Plus/wyborcza.pl