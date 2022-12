Krytykował premiera, stracił kompetencje. "Nie może tak być"

- Nie może być tak, że w rządzie zaogniane są konflikty. Nie może być na to naszej zgody. To też sygnał, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przyszłości - powiedział Polskiej Agencji Prasowej polityk partii rządzącej.

Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, jest politykiem Solidarnej Polski. Pod jego nadzorem był do tej pory m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zarządzenie dotyczące przejęcia kompetencji Ozdoby przez Siarkę opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Urzędowym Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z tym zarządzeniem, sekretarz Stanu Jacek Ozdoba "wykonuje zadania zlecone bezpośrednio przez Ministra Klimatu i Środowiska".

Edward Siarka przejął zadania Jacka Ozdoby

Jak wynika z wcześniejszego zarządzenia o podziale kompetencji z 19 września 2022 r., do kompetencji Ozdoby należało określanie szczegółowych zadań oraz nadzorowanie prac Departamentu Gospodarki Odpadami i Departamentu Instrumentów Środowiskowych, a także wykonywanie kompetencji w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W zarządzeniu z 5 grudnia br. nadzór nad departamentami gospodarki odpadami i instrumentów środowiskowych oraz nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska przypadł wiceministrowi - sekretarzowi stanu Edwardowi Siarce. Do jego obowiązków należą m.in. nadzór nad departamentem leśnictwa i łowiectwa, Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim.

Jacek Ozdoba krytykował premiera. "Pasmo porażek"

W ostatnim czasie polityk nie szczędził słów krytyki pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego. - Kamienie milowe były postawieniem kropki nad i. Politycy podejmują czasami błędne decyzje. Ta decyzja pana premiera jest błędna. Ona jest historycznym przekroczeniem pewnej granicy - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Jacek Ozdoba.

Jego zdaniem "tylko środowisko ministra Zbigniewa Ziobry miało rację co do mechanizmów związanych z szantażem i Krajowym Planem Odbudowy", przestrzegając przed "dodatkowymi ustępstwami".

Przyznał, że od kiedy szefową rządu nie jest już Beata Szydło (czyli od grudnia 2017 roku), "mamy pasmo porażek". Dopytywany zaś, czy obawia się, że jego przełożony, czyli minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, może zostać pozbawiony urzędu, odparł, że "nikt nie jest przyspawany do stołków".

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski