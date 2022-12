Kaczyński przerywa objazd po kraju. W tle tajemnicze badania

Osoby współpracujące z centralą PiS przekonują Jarosława Kaczyńskiego, że ludzie są zachwyceni jego wystąpieniami - nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska. Współpracownicy podsuwają mu sondaże, które mają utrzymywać szefa rządzącej partii w dobrym samopoczuciu.

Problem polega na tym, że - jak donosi WP - takie badania nie istnieją. Osoby związane z kampanijnym zespołem PiS podsuwają szefowi fikcyjne sondaże, chcąc umocnić Jarosława Kaczyńskiego w dobrym samopoczuciu i przekonaniu o świetności jego wystąpień.

Wcześniejsze, przedwakacyjne tourne Kaczyńskiego po kraju również na pewien czas zostało zawieszone. Nieoficjalnie mówiono nawet, że w PiS rosła irytacja z powodu wpadek prezesa partii. Na Kaczyńskim suchej nitki nie zostawiała opozycja, krytykująca go za wypowiedzi uderzające w osoby transpłciowe, częste przejęzyczenia czy mylenie nazw miejscowości, które odwiedzał.

Podczas niedawnej wizyty w Ełku prezes PiS uderzył w Polki. Na spotkaniu z wyborcami tłumaczył spadek dzietności nadużywaniem alkoholu przez młode kobiety. We wtorek został za to ukarany przez sejmową komisję etyki. “Nagana dla Jarosława Kaczyńskiego! Prezes PiS został ukarany przez sejmową Komisję Etyki Poselskiej najwyższą możliwą karą. To za wypowiedź 'o dawaniu w szyję'" - przekazała na Twitterze dziennikarka Radia ZET Karola Olszewska-Merk.

Według portalu WP ostatnie wypowiedzi prezesa PiS nie podobały się szczególnie młodszym członkom partii. Twierdzili, że uderzanie w poszczególne grupy społeczne prędzej zmobilizuje osoby niezaangażowane w politykę do oddania głosu przeciwko Zjednoczonej Prawicy, niż przyniesie PiS-owi wzrost poparcia.

Kaczyński zdecydował, że w okresie świąt zrobi sobie przerwę od spotkań z wyborcami. W trasę ma znów wyruszyć w drugiej połowie stycznia.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska