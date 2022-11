Jedna lista opozycji na wybory w 2023 roku? Zdecydowany ruch Platformy

Platforma Obywatelska chce wspólnej listy całej opozycji w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Decyzję o tak zdecydowanym ruchu podjęła w czwartek Rada Krajowa PO.

"Dzisiaj coraz głośniej słychać pytanie zadawane przez Polki i Polaków: czy dla partii opozycyjnych ważniejsza jest Polska, czy partyjne egoizmy i prywatne ambicje" - czytamy w uchwale.

"To jest pytanie o wspólny start w przyszłych wyborach parlamentarnych, i nie da się go dłużej ignorować. Dlatego apelujemy do naszych partnerów z opozycji o pilne przystąpienie do wdrażania idei budowania jednej, wspólnej listy całej demokratycznej opozycji. Rządzący, im bliżej wyborów, tym bardziej manifestacyjnie ograbiają kraj, coraz bezwzględniej wprowadzają system autorytarny i pogrążają Polskę w chaosie gospodarczym" - ocenili w uchwale politycy PO.

Jak oświadczono, "Polacy mają rację, żądając od opozycyjnych partii politycznych współdziałania na rzecz zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych".

"Rządzący są już zjednoczeni, chcąc zachować za wszelką cenę władzę. My nie jesteśmy zjednoczeni, chcąc im tę władzę odebrać. Dlatego dzisiaj, tak jak kiedyś, mówimy do wszystkich sił demokratycznych w Polsce - CHODŹCIE Z NAMI! Czas na to najwyższy!" - zaapelowała Rada Krajowa PO do innych ugrupowań opozycyjnych.

RadioZET.pl/ PAP