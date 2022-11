Nie milkną echa słów Jarosława Kaczyńskiego, który na spotkaniu z wyborcami oskarżył młode kobiety, że "dając w szyję" przyczyniają się do niskiego poziomu dzietności w Polsce. Innym razem prezes PiS sugerował, że edukatorzy seksualni "dobierają się do 5-latków", co ma być dowodem na "szalejącą ideologię lewicową".

O to, dlaczego Kaczyński tak często porusza ostatnio tematy związane z seksem i "co prezes chce nam w ten sposób przekazać", dziennikarz Wirtualnej Polski pytał Adama Bielana. Europoseł PiS był jednak zaskoczony. - Nie wiem, dlaczego panu to się z seksem kojarzy. Jest różnica między seksem a seksualizacją dzieci - mówił, nazywając to "poważnym problemem".

Kaczyński o seksie. Bielan: nie ma obowiązku słuchania prezesa

- W tej sprawie jest silny spór między ugrupowaniami konserwatywnymi a lewicowymi, które na taką seksualizację dzieci się godzą - tłumaczył. Jego zdaniem "prezes porusza te tematy w odpowiedziach na pytania", na co prowadzący wytknął mu, że w ostatnim czasie Kaczyński wspominał o tym "w pierwszych kilkunastu minutach" swoich wystąpień.

- Ostatnio mówił o 12-latkach, które stają się lesbijkami. Mówił, że spotkał na rynku jakieś dziewczynki i pomyślał też o lesbijkach. Zastanawiam się, jaki jest tu proces myślowy i na jakiej podstawie prezes te problemy diagnozuje. Pytam, bo ludzie od kilku dni się nad tym zastanawiają - kontynuował Michał Wróblewski z WP.

W opinii Bielana "nie ma obowiązku słuchania Jarosława Kaczyńskiego" i że jeśli komuś nie pasuje taki sposób postawienia problemu, to "może wyłączyć telewizor".

Mamy w bardzo wielu krajach europejskich do czynienia z ofensywą rozmaitych organizacji, które poprzez tzw. edukację seksualną chcą seksualizować dzieci. Takie jest zdanie konserwatywnej prawicy nie tylko w Polsce. O tym rozmawiają rodzice Adam Bielan

- Można wprowadzić cenzurę, zakazać Jarosławowi Kaczyńskiemu o tym mówić. Zgódźmy się, że Jarosław Kaczyński ma prawo poruszać te tematy, a pan, jako wyborca, na niego nie zagłosować. Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie. Wygraliśmy wybory, mówiąc również o tych tematach - przekonywał polityk PiS.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska