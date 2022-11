Kaczyński o zagrożeniach dla uczniów. "Lewackie grupy terroryzują szkoły"

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. W niedzielę prezes PiS spotkał się z sympatykami w Gliwicach, gdzie mówił m.in. o edukacji.

- Uczynimy - jeśli wygramy wybory - wszystko, że by to nie było tak, żeby jakieś mniejszościowe, lewackie grupy mogły pod różnymi względami - nie tylko o tę sprawę chodzi - terroryzować szkoły, terroryzować dzieci, doprowadzać do tego, że pewne dzieci są prześladowane z powodu ich rodziców, i to nie trzeba być wcale znaną osobą, żeby mieć dzieci, które są prześladowane, żeby dominowała jedna, niszcząca wszystkich, a już w szczególności niszcząca dzieci i młodzież ideologia - podkreślał Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o "lewackich grupach"

Prezes PiS podczas wystąpienia w Gliwicach poruszył temat finansowania polityki społecznej w Polsce w ostatnich latach.

- Pieniędzy nie było, myśmy je znaleźli. Znaleźliśmy je dzięki temu, że umożliwiliśmy dalszy rabunek finansów publicznych, rabunek naprawdę na ogromną skalę, który był strukturalną częścią tamtego ustroju gospodarczego i społecznego - stwierdził Kaczyński.

Dodał, że oprócz tego rząd wymusza wzrost płac, poprzez zabieganie o utrzymanie niskiego bezrobocia, a także poprzez decyzje administracyjne o zwiększaniu minimalnych wynagrodzeń. Jak mówił, środki znalazły się także na dofinansowanie działalności społecznej i kulturalnej. - Tworzymy pod tym względem zupełnie nową sytuację i walczymy o to - stwierdził prezes PiS.

