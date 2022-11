Kaczyński przypomniał słowa Wałęsy o "drugiej Japonii". "No to jesteśmy blisko"

Podczas spotkania z mieszkańcami prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał, że w 2015 r. jego partia przedstawiła program, który oznaczał zmianę stosunków społecznych w Polsce.

Jak mówił, "ci którzy byli dobrze ustawieni w komunizmie, mieli przewagę w tym nowym systemie" po transformacji ustrojowej. Zaznaczył, że płace były wtedy bardzo niskie, a znaczna część społeczeństwa znajdowała się między jedną falą bezrobocia a kolejną.

Kaczyński: w rankingu OECD jesteśmy zaraz za Japonią

Jak stwierdził Kaczyński, postkomunizm był w istocie systemem eksploatatorskim, "mechanizmy, które powinny bronić ludzi przed eksploatacją, działały co prawda, ale słabo".

- Myśmy postanowili to zmienić. Czy nam się to udało? Ja ośmielę się powiedzieć, że przynajmniej w bardzo wysokim stopniu tak - stwierdził. W tym kontekście wymienił wzrost płacy minimalnej i godzinowej za rządów PiS.

- Polska przestała być krajem niskich płac. Dziś w rankingu OECD jesteśmy - państwo w to pewnie nie uwierzą - zaraz za Japonią. Zaraz to może nie, bo tam jest pewna przerwa, ale między nami a Japonią żadnego innego kraju nie ma. Przypomnę tutaj pewnego polityka, którego my oceniamy surowo, że Polska będzie drugą Japonią. No to jesteśmy blisko - powiedział prezes PiS.

- Jeśli ten rozwój i mechanizm rozwojowy, społeczny zostanie podtrzymany, to osiągniemy poziom także tych krajów, które są wyżej niż my – dodał prezes PiS.

RadioZET.pl/ PAP