Podczas wystąpienia pod Pałacem Prezydenckim w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński przypomniał, że zginął w niej jego brat, prezydent Lech Kaczyński oraz 95 osób, w tym - jak mówił - "wielu ludzi wielkiej nadziei, "ludzi, którzy mieli budować - wraz z nami - przyszłość Rzeczypospolitej".

Kaczyński: znamy prawdę o Smoleńsku

- Ale cześć i pamięć należy się wszystkim, którzy tam zginęli, wszystkim, którzy jechali po to, aby uczcić pamięć pomordowanych w Katyniu, by oddać im hołd, by przypomnieć, by doprowadzić do tego, by nie przyszło to, na co liczyli nasi wrogowie, by nie przyszło zapomnienie, zobojętnienie. Ten cel pozostaje celem ciągle aktualnym - wskazał prezes PiS.

- Wielu nie chce w to wierzyć, dziś to, o czym mówiłem z tego miejsca wielokrotnie, dziesiątki razy, to znaczy dojście do prawdy zostało dokonane. Znamy tę prawdę, choć jeszcze oczywiście nie całą. Nie wiemy dokładnie, kto. Nie wiemy dokładnie, w jakich okolicznościach, ale wiemy, co było przyczyną tej katastrofy - stwierdził.

Co doprowadziło do tragedii i to była z całą pewnością zła wola, nienawiść, nienawiść w wielkim natężeniu, nienawiść do tych, którzy chcieli podtrzymywać polską pamięć, ale to podtrzymywanie polskiej pamięci było dla nich także budowaniem, budowaniem polskiej tożsamości, a co za tym idzie - także polskiej siły Jarosław Kaczyński

Jego zdaniem rocznica odzyskania niepodległości i miesięcznica tragedii smoleńskiej "mają ze sobą wiele wspólnego". - Bo to, co stało się 10 kwietna 2010 r. było niczym innym, jak próbą przeciwstawienia się tej drodze, którą Polska już wybrała, po różnych wahaniach, nastrojach, po odrzuceniu tej tendencji, która kwestionowała - mimo 1989 r, mimo odzyskania niepodległości - drogę do pełnej suwerenności, drogę do całkowitego odrzucenia komunizmu, drogę do polskiej suwerenności, drogę do polskiej siły, drogę do powagi polskiego państwa - oznajmił prezes PiS.

Zaznaczył też, że polityka oraz walka polityczna "zawsze wymaga dokonywania różnego rodzaju zmian, czasem nawet radykalnych zwrotów" i że "dziś musimy o tym pamiętać, bo dziś polscy patrioci stoją przed ogromnie trudnym zadaniem"

- Stoją przed zadaniem, które tutaj pokrótce opisałem. Jest mnóstwo różnego rodzaju zagrożeń i jest konieczność uzyskania tego ostatecznego wyniku, czyli naszego sukcesu, wyjścia z tego stanu, który mamy dzisiaj, ku tej drodze, o której wszyscy marzymy - oznajmił Kaczyński.

Wskazał, że jest to "droga do sukcesu, do siły, do powagi naszego państwa, do upewnienia się, że jesteśmy i będziemy bezpieczni, niepodlegli, nie znajdziemy się pod niczyim butem". - A te buty, można powiedzieć, próbują na nas nastąpić - dodał.

Ekspert: Kaczyński był wyraźnie nie w formie

Krytycznym komentarzem opatrzył wystąpienie prezesa PiS dr Mirosław Oczkoś. - Było dość rozczarowujące. Prezes wyraźnie był nie w formie. Sięganie do różnych utartych zwrotów, jak motyw drogi, że będziemy dochodzić do czegoś, wyglądało to trochę jak wystąpienie na stypie - powiedział.

- Pojawił się motyw dochodzenia do prawdy, prezes chciał wejść w buty jak w 2014 czy 2015 roku, a tak nie da się znowu zrobić. [...] Wygląda na to, że prezes stara się wytłumaczyć tych wszystkich swoich ludzi, którym nie idzie. Wytłumaczyć, że oni chcą dobrze - ocenił w rozmowie z TVN24 ekspert ds. wizerunku politycznego.

