Kaczyński zwołuje naradę PiS. Rzecznik partii odpowiedział na pytanie o los Ziobry

Spotkanie parlamentarzystów partii Jarosława Kaczyńskiego - jak wynika z informacji PAP - ma się odbyć w centrali ugrupowania przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. - Jednym z tematów mają być przygotowania do kampanii wyborczej, w tym przymiarki do kształtu list wyborczych - mówił PAP niedawno jeden z polityków PiS.

Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek powiedział PAP, że politycy będą omawiać sprawy bieżące związane ze zbliżającym się posiedzeniem Sejmu, które rozpocznie się we wtorek. - Będziemy też na pewno omawiali bieżącą współpracę struktur w terenie. Przygotowywali się do kolejnego roku - dodał.

Kaczyński zwołał naradę PiS

- To będzie też dobry moment, aby podsumować mijający rok i przyjąć pewne założenia na przyszłość. Zwłaszcza, że będzie to rok pełen wyzwań, rok wyborczy, więc na pewno będzie mnóstwo emocji, aktywności. Zależy nam na tym, aby wszyscy posłowie się w to angażowali - podkreślił Bochenek.

Komitet Polityczny PiS podczas środowego posiedzenia powołał specjalny zespół, który ma się zająć przygotowaniem ugrupowania do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Na szefa zespołu został wybrany europoseł PiS Tomasz Poręba. W skład zespołu wchodzą m.in. sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, jego zastępca Piotr Milowański oraz rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Wybory parlamentarne - według kalendarza wyborczego - mają się odbyć jesienią 2023 r.

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu jednym z punktów ma być głosowanie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla szefa MS Zbigniewa Ziobro. Bochenek pytany, czy ten temat pojawi się na spotkaniu klubu odparł: "Myślę, że wszyscy karnie się stawimy (na sali obrad – red.) i będziemy głosować, bo to minister rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu PiS i będziemy go na pewno wszyscy dzielnie bronić".

W połowie listopada kluby: KO i Lewicy oraz koło Polska 2050 złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając wniosek opozycji o odwołanie Ziobry uzasadniał, że to "powiedzenie «sprawdzam» dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Przekonywał, że w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski