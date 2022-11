Posłanka Kotula ujawniła, kto ją molestował w dzieciństwie. Burza w sieci

Pod koniec października tego roku Onet napisał, że Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego, stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej rodziny i zawodniczek, które trenował. Wówczas prezes PZT odrzucił te oskarżenia. "Zarzuty w stosunku do moje osoby przedstawione w artykule są nieprawdziwe" - napisał Skrzypczyński w oświadczeniu. Teraz wywiadu udzieliła portalowi Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy.

Kotula wyznała, że na początku lat 90. była zawodniczką klubu Energetyk Gryfino. Kiedy miała 13 lat, w klubie pojawił się nowy trener tenisa, Mirosław Skrzypczyński. Posłanka powiedziała Onetowi, że po treningach Skrzypczyński miał zapraszać zawodniczki do kantorka.

Kotula wyznała: Skrzypczyński mnie krzywdził

- Zamykał od środka drzwi i krzywdził nas. Dotykał mnie po miejscach intymnych, po piersiach, pośladkach - powiedziała Katarzyna Kotula. Dodała, że trener napastował ją seksualnie kilkanaście razy przez trzy lata.

- On był seksualnym predatorem. Nie boję się go, bo dziś wiem, że choć on był sprawcą, to ja nie jestem jego ofiarą. To on jako sprawca przemocy powinien wstydzić się tego, co zrobił - podkreśliła posłanka Kotula. Jej zdaniem Mirosław Skrzypczyński nie powinien kierować polskim tenisem.

Wyznanie Katarzyny Kotuli wywołało burzę na Twitterze. "Jesteś wzorem żeństwa, prawdziwą fajterką, brawo! Czuję, bo grałam w tenisa do 13 roku życia. Uniknęłam takiego koszmaru, ale doświadczyłam przemocy. Świat sportu jest seksistowski i przemocowy" - napisała na Twitterze Bożena Przyłuska, działaczka Warszawskiego Strajku Kobiet.

Wyznanie Kotuli o Skrzypczyńskim. "Poruszająca rozmowa"

"Twoja odwaga, by mówić głośno o molestowaniu i napastowaniu wobec dzieci jest nieoceniona! Nie ma zezwolenia na tak obrzydliwe zachowanie. Nawet dla osób z pseudoprzywilejem" - skomentowała Claudia Maria Karwicka, współprzewodnicząca Nowej Lewicy w Zielonej Górze.

"Poruszająca rozmowa. To świadectwo nadużyć seksualnych i nadużyć władzy obecnego prezesa PZT, ale także siły i odwagi Katarzyny Kotuli do mówienia prawdy" - napisał Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy.

RadioZET.pl/Onet