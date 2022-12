Wiceminister bez kompetencji? "Kuriozalne", "premier za słaby, by go odwołać"

Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, stracił cześć kompetencji. Politykowi Solidarnej Polski odebrano nadzór nad Generalną Inspekcją Ochrony Środowiska oraz podległymi mu departamentami. Zdaniem komentatorów decyzja ta ma związek z krytycznymi wypowiedziami Ozdoby, zwłaszcza pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego.

Jego zdaniem "tylko środowisko ministra Zbigniewa Ziobry miało rację co do mechanizmów związanych z szantażem i Krajowym Planem Odbudowy". W rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził też, że od kiedy szefową rządu nie jest już Beata Szydło (czyli od grudnia 2017 roku), "mamy pasmo porażek". Mówił też wtedy o "błędnych decyzjach" szefa rządu w kontekście kamieni milowych i "ustępstw wobec Unii Europejskiej".

Ta sprawa była omawiana w najnowszym odcinku programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Głos zabrała partyjna koleżanka Ozdoby - Anna Maria Siarkowska. - Sytuacja jest dość kuriozalna. Ustawy pana wiceministra w ramach konsensu były przyjmowane przez Sejm, a jego praca oceniana dobrze. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała - oceniła.

- Trudno mi się w tej sprawie wypowiadać. Pani minister Moskwa [Anna, minister klimatu i środowiska - red.] może sobie urządzić swój resort tak, jak chce - przekonywał natomiast Bartosz Kownacki z PiS.

W ocenie Włodzimierza Czarzastego Morawiecki "był za słaby, żeby odwołać" wiceministra. - Pan Ozdoba powinien natychmiast podać się do dymisji - bierze pieniądze, a nie pracuje - stwierdził.

Gdybym był premierem i miał ministra, który mówi w mediach, że decyzje rządu to pasmo porażek, to bym go wysłuchał dwa razy - pierwszy i ostatni raz

Włodzimierz Czarzasty