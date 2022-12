Konflikt wojenny na granicy z Polską. “Plan jest już opracowywany”

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka wziął na celownik Polskę już w 2021 roku, gdy doprowadził do kryzysu humanitarnego na granicy. Białoruś organizowała wówczas loty z krajów Bliskiego Wschodu, zwożąc do Mińska uchodźców. Później uzbrojeni funkcjonariusze reżimu wypychali ich na granicę polsko-białoruską i zmuszali do jej przekroczenia.

Przedstawiciele białoruskiej opozycji ostrzegają, że Łukaszenka ma kolejny plan wymierzony w Polskę. Według Pawła Łatuszki dyktator może próbować stworzyć konflikt na naszej granicy. - Twierdzę od miesięcy, że Białoruś przygotowuje się do przyjęcia rosyjskiej broni jądrowej. Twierdzę też, że według naszych źródeł jest opracowywany plan konfliktu wojennego na granicy z Polską. Nie chodzi o przekraczanie granicy, ale stworzenie konfliktu, żeby udowodnić Białorusinom i Rosjanom, że walczą nie z Ukrainą, a z Zachodem - powiedział Łatuszka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dodał, że poniedziałkowe spotkanie przedstawicieli Kremla z Łukaszenką w Mińsku to sygnał dla Rosjan, że “jesteśmy razem, Białoruś jest z nami. Naród białoruski popiera rosyjską wojnę”. Według Łatuszki stworzenie konfliktu na polskiej granicy wpisywałoby się w te działania.

Dziennikarz WP dopytał, czy spodziewa się rozpętania takiego konfilktu przy granicy z Polską z użyciem taktycznej broni jądrowej. - Putin dostał jednoznaczny sygnał z Waszyngtonu, co się stanie, jeśli zostanie użyta broń taktyczna. Jeżeli nikt nie patrzy na Łukaszenkę jako zagrożenie, jeżeli ktoś jeszcze jest gotów wręczyć mu Nagrodę Nobla za pokój, to dlaczego nie można wykorzystać terytorium Białorusi do użycia broni taktycznej? Ja się obawiam, czy ktokolwiek zareaguje na Łukaszenkę - stwierdził.

Łatuszka powiedział, że świat "zapomniał przecież o torturowaniu ludzi w białoruskich więzieniach". - 1,5 tys. więźniów politycznych, a to liczby tylko ustalone przez organizacje obrony praw człowieka. Każdego dnia są kolejne wyroki, w tym wyroki dla dziennikarzy. 16 lat więzienia, 20 lat więzienia, tyle nawet za zabójstwo nie dają. To jest zupełnie totalitarny kraj - podsumował Łatuszka.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska