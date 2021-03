Ryszard Terlecki zapewnił, że rząd chce uniknąć "najgorszego" scenariusza, czyli pełnego lockdownu

Polityk stwierdził, że wprowadzenie lockdownu wiązałoby się m.in. z zamknięciem wszystkich miejsc publicznych, w tym kościołów

Szef klubu PiS dodał, że nie wie, czy polska służba zdrowia wytrzyma trzecią falę epidemii COVID-19

Całkowity lockdown będzie niezbędny jeśli przekroczymy pułap bezpieczeństwa, czyli 30-40 tys. zakażeń dziennie - stwierdził Ryszard Terlecki. Polityk zapewnił, że rząd chce uniknąć takiego scenariusza, ale jeśli sytuacja się nie poprawi, może być on konieczny. Szef klubu PiS dodał też, że nie wie, czy polska służba zdrowia wytrzyma trzecią falę koronawirusa.

- Miejmy nadzieję, że prognozy, które mówią, że mniej więcej za tydzień będzie szczyt i potem jakieś spłaszczenie tej fali, są prawdziwe. Jeżeli tak nie jest, to rzeczywiście grozi nam bardzo poważna sytuacja - stwierdził Terlecki na antenie programu trzeciego Polskiego Radia.

Całkowity lockdown w Polsce? "Za granicą są bardziej surowe ograniczenia"

Terlecki nie zdradził, czy możliwe jest "zamknięcie Polski", o którym w poniedziałek mówił główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. - Obecnie w wielu krajach Europy są bardziej restrykcyjne ograniczenia niż w Polsce. W Polsce próbuje się uniknąć najgorszego, tego pełnego lockdownu, ale nie wiadomo, czy on nie będzie konieczny gdyby dalej przybywało zarażeń i śmierci w wyniku koronawirusa - przyznał szef klubu PiS.

Według polityka nie ma obecnie potrzeby wprowadzania ostrzejszych obostrzeń. - Ale nie wiadomo, co się stanie za kilka dni czy za 2-3 tygodnie - zaznaczył.

Zamknięcie kościołów. Terlecki: w trakcie lockdownu potrzebne są radykalne działania

W trakcie całkowitego lockdownu ma m.in. dojść do zamknięcia kościołów i innych miejsc publicznych. -Jeśli przekroczymy pewien pułap bezpieczeństwa, to jest prawdopodobnie 30-40 tys. (zakażeń) dziennie, to niezbędne będą bardzo radykalne działania. Łącznie z zamknięciem kościołów, wszystkich miejsc publicznych oczywiście - stwierdził.

Polityk nie ukrywał też obaw o sytuację w kraju w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy i związanymi z nimi podróżami i wizytami u rodziny. -No, to jest dramat. Co możemy na to poradzić - przyznał szczerze Terlecki.

RadioZET.pl/PAP