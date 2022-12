Pawłowicz pisze do Micka Jaggera. "Był pan u spowiedzi?"

Krystyna Pawłowicz często udziela się w mediach społecznościowych. Niestety, nie stroni od szokujących i kontrowersyjnych opinii. Taki był m.in. tweet na temat transpłciowego dziecka oraz nazwanie posła Lewicy Tomasza Treli "chamem" i "łachem".

Pawłowicz zaczepia Jaggera. "Był pan u spowiedzi?"

Tym razem była posłanka PiS, a obecnie członkini Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej postanowiła "zaczepić" Micka Jaggera i skomentować jego najnowszy wpis. Wokalista The Rolling Stones wrzucił bowiem na Twittera zdjęcie ze swojego z domu w towarzystwie dwóch psów i z choinką oraz prezentami w tle.

"Wesołych świąt i szczęśliwych wakacji dla wszystkich" - czytamy w poście legendy rocka. Wśród tysięcy komentarzy zwrócił uwagę właśnie ten autorstwa Pawłowicz. Był on dość osobliwy.

"Merry Christmas… Czy Pan jest osobą wierzącą w Christmas? Był Pan u spowiedzi? A może na Mszy Św. w czasie Święta Christmas?" - pytała (pisownia oryginalna). Na pierwszy rzut oka trudno ocenić, czy to wpis żartobliwy, czy nie. Zwłaszcza, że to niejedyne, co miała w tej sprawie do przekazania była posłanka.

Gdy jeden z internautów ironicznie skomentował: "Czekam niecierpliwie na wyczerpującą odpowiedź Pana Jaggera. Oczywiście po polsku i z adresem parafii, w której był na mszy świętej", Pawłowicz odparła: "Bartek, wyluzuj! Uśmiechnij się :) Są Święta...".

RadioZET.pl/Twitter