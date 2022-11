160 g marihuany w domu radnego PiS. Fogiel: Przyjrzymy się sprawie

Zatrzymany to miejski radny - Krzysztof Ż., wybrany z komitetu wyborczego PiS. Mężczyzna w budynku starostwa pojawił się pod wpływem środków odurzających.

- Jeżeli się to potwierdzi to z pewnością działania przewidziane statutem zostaną podjęte. Przyjrzymy się tej sprawie i będziemy informować. Prawdopodobnie sekretarz generalny będzie w tej sprawie do państwa dyspozycji - powiedział dziennikarzom ustępujący rzecznik partii Radosław Fogiel, zaznaczając, że nie zna tej sprawy.

Krzysztof Ż. z zarzutami. W jego domu znaleziono 160 g marihuany

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała PAP, że Krzysztofowi Ż. postawiono zarzut posiadania znacznej ilości marihuany. - Było to ok. 160 g. Przesłuchany przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień - wyjaśniła rzeczniczka.

W rozmowie z PAP starosta lubartowski Tomasz Marzęda potwierdził, że takie zdarzenie miało miejsce w budynku starostwa. "W środę u jednego z naszych pracowników stwierdzono w trakcie pracy, że jest odurzony narkotykami. Mnie nie było wtedy na miejscu, ale sekretarz postanowił przebadać tego pana, wezwał policję. Policja to potwierdziła, sprawę przejęły organy ścigania" – przekazał starosta.

RadioZET.pl/PAP