Ławrow: Nikt nie wyrządził takiej szkody, jak Polska. Kopie grób

Przewodnictwo Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2022 roku wyrządziło tej organizacji ogromne szkody - poinformował na konferencji prasowej poświęconej kwestiom bezpieczeństwa europejskiego minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Jego słowa cytuje państwowa agencja TASS.

Ławrow uderza w OBWE i Polskę. "Nikt nie wyrządził takiej szkody"

- To Szwedzi rozpoczęli przygotowania do pogrzebu OBWE. A nasi polscy sąsiedzi przez cały rok pilnie kopią grób – oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji. Stwierdził, że "OBWE staje się organizacją marginalną". Jako powód podał m.in. nasz kraj.

- Nikt nigdy nie wyrządził OBWE takiej szkody jak polskie przewodnictwo w 2022 r. - oznajmił Ławrow. - Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że antyprzewodnictwo Polski w OBWE zajmie najbardziej nieatrakcyjne miejsce w historii tej organizacji – powiedział.

Szef rosyjskiego MSZ wątpił, by w najbliższym czasie udało się przywrócić stosunki między Rosją a OBWE. Współpraca Moskwy z Zachodem, jak podkreślił, może być budowana tylko na fundamentalnie nowych zasadach. Jak dodał, decyzja należy do krajów zachodnich, które systematycznie niszczą to, co leżało u podstaw organizacji. - Ważniejsze jest to, co stanie się z samą OBWE – podsumował Ławrow.

Minister przypomniał, że europejscy urzędnicy zaproponowali budowanie bezpieczeństwa europejskiego nie z Rosją, ale przeciwko niej. Powiedział, że jeśli tak rozumiana jest dyplomacja europejska, to Rosja nie powinna w niej uczestniczyć. Według niego lepiej poczekać, aż pojawią się tam „rozsądni” ludzie.

Przypomnijmy, w dniach 1-2 grudnia w Łodzi odbywa się szczyt OBWE. Siergieja Ławrowa nie będzie na tym wydarzeniu. 18 listopada rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że Polska nie spodziewa się wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych na Radzie Ministerialnej OBWE. - Stanowisko polskiego MSZ zostało notą dyplomatyczną przekazane stronie rosyjskiej - oświadczył.

RadioZET.pl/TASS/PAP