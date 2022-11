Brat wicepremiera wszedł do Sejmu. Nowy poseł jest milionerem

Leszek Kowalczyk, brat wicepremiera Henryka Kowalczyka, złożył w środę ślubowanie i został posłem. Nowy poseł zaczął karierę polityczną cztery lata temu, kiedy został radnym sejmiku województwa lubelskiego. W 2019 r. startował do Sejmu, ale bez skutku.

Teraz został posłem, bo w ubiegłym tygodniu z mandatu zrezygnował poseł z Janowa Lubelskiego, Jerzy Bielecki. Jego miejsce mógł zająć Lech Sprawka, wojewoda lubelski, ale zdecydował, że pozostanie na swoim stanowisku. Wobec tego mandat przypadł właśnie Leszkowi Kowalczykowi.

- Skoro kandydowałem, to nie wypadało się zastanawiać. Chciałem zostać posłem, nadarzyła się ku temu okazja, więc wypadało to zrobić. To jest wyzwanie, bo inne są zadania radnego, a inne parlamentarzysty. Z sejmiku odchodzę spełniony, choć żałuję, że nie będę mógł dokończyć działań związanych z funduszami unijnymi dla województwa na kolejną siedmioletnią perspektywę. Ale wierzę, że koledzy wszystkiego dopilnują – powiedział "Dziennikowi Wschodniemu" Leszek Kowalczyk.

Jaki majątek ma Leszek Kowalczyk? Sprawdziliśmy jego oświadczenie

Polityk musiał zrzec się się mandatu radnego i zrezygnować z bycia członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Portal RadioZET.pl sprawdził, jaki majątek ma nowy poseł PiS. Z oświadczenia majątkowego Leszka Kowalczyka wynika, że zgromadził na koncie 56 211 zł i 2400 euro.

Nowy poseł ma dom o powierzchni 200 mkw., którego wartość wycenił na 400 tys. zł. ma też gospodarstwo rolne o wartości 600 tys. zł. To nie wszystko. Leszek Kowalczyk jest też właścicielem działki usługowo-przemysłowej o wartości 130 tys. zł, budynku usługowego, który wycenił na 600 tys. zł oraz działki budowlanej o wartości 240 tys. zł.

W 2019 r. Leszek Kowalczyk zarobił w sumie ponad 103 tys. zł. W radzie nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie zarobił 47 193 zł, a z diet radnego sejmiku otrzymał 31 243 zł. Z kolei z gospodarstwa rolnego osiągnął dochód w wysokości 25 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym Kowalczyk zaznaczył też, że pomaga w prowadzeniu firmy Incold z siedzibą w Rykach. To przedsiębiorstwo z branży instalatorsko-chłodniczej, które dwa lata temu polityk przepisał na żonę Beatę. Leszek Kowalczyk ma też dwa samochody marki Hyundai z 2012 i 2013 r.

RadioZET.pl