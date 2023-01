Pisał o "sylwestrze wynaturzeń" w TVP. Wiceminister może stracić pracę

Marcin Warchoł może mieć kłopoty. Chodzi o jego wpis, w którym nazwał imprezę sylwestrową organizowaną przez TVP "sylwestrem wynaturzeń". Miał na myśli koncert amerykańskiej grupy Black Eyed Peas, którego członkowie wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach. Miał to być wyraz solidarności z osobami LGBT+.

Wiceminister sprawiedliwości nie tylko pisał o "promocji LGBT", ale też wdał się w internetową dyskusję z jednym z muzyków zespołu - raperem o pseudonimie will.i.am. Teraz mogą go czekać konsekwencje w inny miejscu pracy. Jest bowiem także doktorem habilitowanym prawa, wykładowcą i pracownikiem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Warchoł może stracić pracę za wpis o sylwestrze w TVP

Prof. Jakub Urbanik z Wydziału Prawa i Administracji UW już złożył do rektora "zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego" przez Warchoła. Prosi w nim o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Podkreśla w nim, że "takie słowa [...] mają znamiona mowy nienawiści, wykluczają i dzielą, z pewnością stanowią czyn uchybiający godności nauczyciela akademickiego". Jak podkreślił w rozmowie ze stołeczną "Gazetą Wyborczą" Urbanik, "tego typu wypowiedzi nie powinny być tolerowane".

Ta wypowiedź nie jest zgodna z nauką, bo orientacja seksualna nie jest wynaturzeniem. Ponadto, Marcin Warchoł, profesor prawa, powinien wiedzieć, że wszelkiego rodzaju dyskryminacja, głosy, które mogą prowadzić do dalszych aktów agresji, są niedopuszczalne i niezgodne z prawem prof. Jakub Urbanik, UW

W przesłanym "Wyborczej" mailu rzeczniczka uczelni dr Anna Modzelewska. napisała, że na UW "ważnymi wartościami są otwartość, tolerancja i szacunek dla różnorodności". „Środowisko Uniwersytetu jest zróżnicowane światopoglądowo. Dążymy do tego, aby humanitaryzm, szacunek, tolerancja i otwartość były wyznacznikami działania naszej społeczności uniwersyteckiej. [...] Wszelkie przejawy dyskryminacji i mobbingu na uczelni można zgłaszać do odpowiednich organów uczelni" - czytamy.

„Wypowiedzi w kwestiach światopoglądowych, politycznych czy przekonań religijnych są indywidualnymi poglądami pracowników, studentów i doktorantów. Tym samym ich indywidualne wypowiedzi nie są stanowiskiem UW" - podkreśliła rzeczniczka w cytowanej przez gazetę wiadomości.

Warchoł: nie żałuję, ideolodzy LGBT próbują wprowadzić opresję

Co ciekawe, sam Warchoł w ogóle nie żałuje swojego wpisu. Pytany o to przez "Wyborczą" odparł, że ewentualne postępowanie dyscyplinarne to "zaprzeczenie wolności, tolerancji, wolnej dyskusji".

Jego zdaniem "ideolodzy LGBT próbują wprowadzić opresję i narzucić wszystkim własne przekonania jako jedyne dopuszczalne". "GW" zaznacza, że "odesłał przy okazji do lektury Listu do Rzymian św. Pawła w Biblii i do nauk o małżeństwie Benedykta XVI".

Solidarna Polska: czy to element ustępstw wobec UE?

Krytyczne opinie po koncercie wyrażali również inni członkowie Solidarnej Polski, m.in. Janusz Kowalski, który pisał o "homopropagandzie za milion dolarów". Koalicjant PiS zorganizował nawet specjalną konferencję prasową w tej sprawie, w której uczestniczyli Kowalski, a także Zbigniew Ziobro i Anna Maria Siarkowska.

- Będziemy chcieli zapytać pana premiera o to, czy ten pewnego rodzaju manifest - skoro była to zaplanowana akcja związana z promocją pewnych i wartości w obszarze publicznym - jest kolejnym elementem ustępstw wobec żądań Unii Europejskiej - mówił Ziobro.

RadioZET.pl/warszawa.wyborcza.pl/Twitter