Mateusz Morawiecki w Sejmie przedstawił wstępne ustalenia ws. wybuchu w Przewodowie koło Hrubieszowa, gdzie zginęły dwie osoby. - Znamy jednak przyczynę podstawową wybuchu w Przewodowie - to agresja Rosji na Ukrainę - zaznaczył premier.

- Czas na twardą i adekwatną odpowiedź NATO, Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej - stwierdził. - Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z Przewodowa. To wywołało emocje w każdym polskim domu - mówił.

Morawiecki o wybuchu w m. Przewodów: Znamy podstawową przyczynę

Szef rządu podkreślił, że to Rosja jest w pełni odpowiedzialna za wczorajsze wydarzenie. - Wiele wskazuje na to, że był to pocisk wystrzelony przez Ukrainę (jako próba strącenia rakiet Rosji, wystrzelonych na miasta Ukrainy – red.). Ukraina nie miała wyjścia, musiała kontratakować. Mówimy o kilkuset kontr-rakietach, które miały strącić grad pocisków Rosji - wyjaśniał Morawiecki. Premier dodał, że jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską ws. przyczyn wybuchu.

Odniósł się też do obaw o bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. - Często jestem pytany o system obrony polskiego nieba. To nie jest tak, że każda rakieta jest do przechwycenia w każdym miejscu kraju. Nie ma państwa, które chroni w ten sposób całe terytorium, przy tak potężnym ataku - dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki poinformował posłów, że dysponujemy 7 scenariuszami hybrydowego ataku na cele wojskowe (w Polsce – red.). - Podnieśliśmy stan gotowości bojowej naszych jednostek już wczoraj. Jesteśmy w stanie zagrożenia wojną i nie możemy informować przeciwnika o każdym naszym kroku - zapewnił premier.

