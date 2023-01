Morawiecki komentuje nowelę ustawy o SN. "Prawdziwy przeciwnik jest na Wschodzie"

W piątek Sejm uchwalił nowelę o Sądzie Najwyższym, która - według jej autorów - jest efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma stanowić kluczowy krok dla uzyskania przez Polskę środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. Noweli nie poparła Solidarna Polska, a większość posłów KO wstrzymała się od głosu.

Po głosowaniach w Sejmie premier powiedział, że "w tej ustawie, która jest trudnym kompromisem, przede wszystkim chodzi o to, żeby zakończyć jeden spór" z Komisją Europejską. - Patrzymy na Wschód, patrzymy na Zachód - i ten spór na zachodzie chcemy zakończyć, ponieważ prawdziwy wróg, prawdziwy przeciwnik jest na Wschodzie i sądzę, że wszyscy Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę - komentował Mateusz Morawiecki.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o SN. Morawiecki komentuje

Morawiecki podziękował też odpowiedzialnemu za negocjacje z KE ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka "za jego trudną pracę i bardzo dobre podejście". - Bronił on naszej konstytucji, naszej suwerenności - to się udało - stwierdził premier.

- Niektórzy już skreślili te środki (na KPO - red.), ale ja uważam, że w dobie walki o bezpieczeństwo polskich granic, o naszą suwerenność, musimy cały czas dbać o wszystkie ewentualne środki, które możemy przyciągnąć do Polski na rozwój, na wzrost wynagrodzeń polskich pracowników, na stabilizacje polskiej gospodarki, na uspokojenie rynków finansowych - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że efekty odnośnie rentowności polskich obligacji widać już teraz, porównując je z poziomami, które osiągały 2-3 miesiące temu. Zaznaczył przy tym, że to również zasługa ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Morawiecki podziękował również koalicjantom z Solidarnej Polski. - To były długie, wielogodzinne debaty, gdzie szereg wniosków, które usłyszeliśmy ze strony naszych kolegów z SP, miało bardzo dużo słuszności, to były słuszne uwagi. Ale polityka to jest sztuka kompromisu, ale my ten kompromis, niełatwy kompromis (osiągnęliśmy - red.), nie taki przy którym miałbym ogromną satysfakcję, ale uważam, że są teraz ważniejsze rzeczy, o które musimy walczyć - podsumował.

Projekt ma - według posłów PiS - wypełnić wymagania związane z kluczowym "kamieniem milowym" warunkującym uruchomienie przez Komisję Europejską środków na Krajowy Plan Odbudowy KPO. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

