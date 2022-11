"Premier wprowadza w błąd". Poseł od Ziobry o "konsekwencjach" wobec Morawieckiego

W koalicji rządowej od jakiegoś czasu wrze. Niedawno wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki skrytykował Solidarną Polskę, że próbują wykazać, iż "są bardziej pisowscy niż PiS" i że podburzają wyborców, zamiast wziąć odpowiedzialność za państwo.

Z kolei we wtorek doszło do zgrzytu podczas obrad jednej z komisji sejmowych. Anna Maria Siarkowska z SP, wsparta przez opozycję, doprowadziła do odroczenia posiedzenia komisji, które miały zająć się projektem PiS, wprowadzającym zmiany do konstytucji. Bartosz Kownacki z partii rządzącej nazwał to “działaniem prorosyjskim".

Poseł od Ziobry o "konsekwencjach" wobec Morawieckiego

O tarciach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy opowiadał w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Jego zdaniem "tylko środowisko ministra Zbigniewa Ziobry miało rację co do mechanizmów związanych z szantażem i Krajowym Planem Odbudowy", przestrzegając przed "dodatkowymi ustępstwami".

- Kamienie milowe były postawieniem kropki nad i. Politycy podejmują czasami błędne decyzje. Ta decyzja pana premiera jest błędna. Ona jest historycznym przekroczeniem pewnej granicy. Transfer suwerenności został przekazany. Być może oszukano pana premiera w tym zakresie. Solidarna Polska punkt po punkcie miała rację, tak jak w sprawie węgla. Te historyczne błędy będą nas kosztować bardzo dużo - tłumaczył.

Skrytykował również byłego ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, który niedawno odszedł ze stanowiska. Według Ozdoby "był błąd za błędem w negocjacjach", a jego dymisja była "zbyt późna". Czy w takim razie polityk Solidarnej Polski uważa, że fotel premiera powinien stracić Mateusz Morawiecki?

Tak historyczna porażka pana premiera powinna być związana z konsekwencjami. Niestety, na razie konsekwencje ponosi Polska. Sądzę, że pan premier wprowadza wszystkich w błąd. Na pewno mnie jako posła wprowadził Jacek Ozdoba

Ozdoba przekonywał również, że w samej koalicji poglądy forsowane przez jego formację znajdują uznanie także wśród posłów PiS. - Nie docenia pan możliwości Solidarnej Polski i tego, jak w obozie Zjednoczonej Prawicy jest odbierana decyzja premiera. Posłowie PiS podchodzą i mówią nam "mieliście rację" - zwrócił się do prowadzącego.

Na koniec rozmówca WP przyznał, że od kiedy szefową rządu nie jest już Beata Szydło (czyli od grudnia 2017 roku), "mamy pasmo porażek". Dopytywany zaś, czy obawia się, że jego przełożony, czyli minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, może zostać pozbawiony urzędu, odparł, że "nikt nie jest przyspawany do stołków".

