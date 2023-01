Morawiecki tłumaczy się ze słów o karze śmierci. "Takie przypadki często występują"

To mój osobisty pogląd, że kara śmierć powinna być dopuszczalna - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, komentując swoją wypowiedź z poniedziałkowej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Przyznał jednocześnie, że obecne zobowiązania prawne Polski nie pozwalają na wprowadzenie tej kary do Kodeksu karnego.