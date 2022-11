Narada Dudy z Morawieckim. Prezydent: To był nieszczęśliwy wypadek

W środę tuż przed południem prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrami i dowódcami wojskowymi. - Wczoraj na większe ośrodki miejskie na Ukrainie spadły rakiety. Ukraina broniła się, także wystrzeliwując rakiety, które miały strącić rosyjskie pociski. Mieliśmy do czynienia z poważnym starciem wywołanym przez Rosję - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że bombardowane były także ukraińskie miejscowości przygraniczne.

- Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300, wyprodukowana w latach 70. Nie mamy w tej chwili dowodów na to, że była to rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską. Wiele wskazuje na to, że była to rakieta obrony powietrznej Ukrainy, która niestety spadła na terytorium Polski - powiedział Andrzej Duda.

Wybuch w Przewodowie. "To nie była klasyczna eksplozja"

Prezydent dodał, że wstępne oględziny na miejscu wypadku wskazują na to, że w Przewodowie "nie doszło do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt upadku rakiety w tym miejscu, być może połączony z eksplozja paliwa, które pozostało w rakiecie".

- Chcemy podkreślić, by mieszkańcy wschodniej Polski nie niepokoili się wzmożoną obecnością służb i wojska. Podjęliśmy tę decyzję intencjonalnie. Proszę zachować spokój - nasze bezpieczeństwo jest zapewnione - oświadczył prezydent.

Rakieta spadła na Przewodów. Trwa śledztwo

Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki. - Dziś mogę powiedzieć, że większość dowodów przez nas na ten moment zebranych wskazuje na to, że na tej ścieżce eskalacyjnej, być może uruchomienie artykułu 4. tym razem nie będzie niezbędne, ale ten instrument jest cały czas w naszych rękach - powiedział szef rządu.

- Tak, jak powiedział pan prezydent, nic nie wskazuje na to, aby był to atak na terytorium Polski. Mieliśmy do czynienia najprawdopodobniej z bardzo nieszczęśliwym zdarzeniem, ponieważ zginęli polscy obywatele - stwierdził premier.

Dodał, że jest w stałym kontakcie z sojuszniczymi służbami. - Stamtąd dostajemy również potwierdzenie materiału dowodowego, który zebrały również nasze służby; straż graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już teraz dysponuje i analizuje materiał dowodowy, który wkrótce posłuży nam do wyciągnięcia wniosków - powiedział Morawiecki. Dodał, że materiał dowodowy jest potwierdzany m.in. przez sojuszników amerykańskich tak, "aby można było powiedzieć, że mamy pewność, co do identyfikacji przyczyn tego, co się stało".

