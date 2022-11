Oni byliby "lepszymi premierami" od Morawieckiego. Poseł klubu PiS wskazał nazwiska

Mateusz Morawiecki jest krytykowany przez “ziobrystów”, którzy zarzucają mu, że zgodził się na unijną zasadę “pieniądze za praworządność”. - Warto, byśmy się spotkali, bo chciałbym zadać premierowi pytanie: "jak to się stało, że te pieniądze (z KPO – red.) jednak są blokowane dla Polski - powiedział na konferencji prasowej w czwartek Zbigniew Ziobro.

We wtorek Solidarna Polska zorganizowała naradę, aby przedyskutować m.in. postawę premiera w kontekście pozyskiwania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy - potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który jest członkiem partii Ziobry i posłem klubu PiS. Rozmówca WP.pl wyjaśnił, że narada została przerwana po informacji o wybuchu w Przewodowie. Zapewnił jednak, że sprawa wróci.

Kaleta: Morawiecki nie jest najlepszym możliwym premierem w ZP

Kaleta powiedział, że Solidarna Polska nie jest zadowolona z unijnej polityki Mateusza Morawieckiego. Zdaniem zastępcy Ziobry jest ona błędna, a Morawiecki “ulega szantażowi” Brukseli, która “arbitralnie blokuje” pieniądze z KPO. Prowadzący zwrócił uwagę, że Polska nie wypełniła kamieni milowych i dlatego nie otrzymała pieniędzy. - Oczywiście, że je wypełniamy, w zakresie sądownictwa przynajmniej - zastrzegł Kaleta.

Wiceminister nie chciał odpowiedzieć, czy premier powinien podać się do dymisji. Został więc zapytany, czy Mateusz Morawiecki jest najlepszym możliwym premierem w obozie rządzącym. Kaleta zaprzeczył. - Z perspektywy Ministerstwa Sprawiedliwości Beata Szydło była lepszym premierem, bo nasze ustawy nie były blokowane - uważa wiceminister. Dodał, że również Ziobro jest lepszym politykiem niż Morawiecki, bo “bardziej trafnie przewidział to, co Unia Europejska planuje wobec Polski”.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska