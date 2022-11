Oskarżenia o molestowanie. Minister sportu zabrał głos ws. Skrzypczyńskiego

Chciałem zaapelować do Mirosława Skrzypczyńskiego, żeby zawiesił swoją działalność w Polskim Związku Tenisowym do czasu wyjaśnienia tej sprawy — powiedział na wtorkowej konferencji prasowej minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Chodzi o aferę w Polskim Związku Tenisowym i oskarżenia o przemoc seksualną. Skrzypczyński zrezygnował w czwartek z funkcji prezesa PZT. We wtorek złożył z kolei oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.