Partia KORWiN zmieniła nazwę. Mentzen nawiązał do "Gwiezdnych Wojen"

Dotychczasowa partia KORWiN współtworzy Konfederację Wolność i Niepodległość, a jej posłowie należą w Sejmie do koła Konfederacji. Od kilku tygodni nowym prezesem partii jest Sławomir Mentzen, który zastąpił na tym stanowisku Janusza Korwin-Mikkego.

Mentzen powiedział na konferencji prasowej, że patrząc na wydarzenia na świecie trudno o powody do optymizmu. Wymienił "szalejącą inflację, grożącą nam recesję, bardzo wysokie ceny prądu oraz gazu". Jak ocenił, sposobem na pojawiające się problemy jest obecnie wyłącznie "ograniczanie praw obywatelskich, wprowadzanie cenzury, niszczenie małych i średnich firm".

Partia KORWiN zmieniła nazwę. Od teraz to "Nowa Nadzieja"

Stwierdził, że program jego ugrupowania jest "prosty i oczywisty" i sprowadza się do "powrotu do normalności" tak, aby państwo przestało być wrogiem obywateli. Oświadczył, że jego partię tworzą ludzie, którym chce się działać, a tacy ludzie - dodał - są nadzieją, że jeszcze uda się zatrzymać ten bardzo niekorzystny dla całego świata trend, o którym mówił.

Dlatego - powiedział Mentzen - władze partii zdecydowały o zmianie, skróceniu i odświeżeniu jej nazwy. Według niego nazwa Nowa Nadzieja będzie jeszcze dokładniej oddawała program i cele ugrupowania.

Mentzen zapowiedział, że w wyborach parlamentarnych ugrupowanie będzie startować z list Konfederacji, ale swych kandydatów wyłoni w prawyborach. Poinformował, że będzie mógł w nich wziąć udział każdy, kto podziela przekonania członków partii, każdy kto - jak mówił - "wierzy, że należy stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości, kto ceni proste i niskie podatki i uważa, że gospodarka powinna być wolnorynkowa".

Sławomir Mentzen podzielił Konfederację

Wybór Sławomira Mentzena na stanowisko szefa partii spotkał się z ostrą reakcją części posłów Konfederacji, którzy tworzą dziś ugrupowanie Wolnościowcy. - Nie ma żadnej współpracy ze Sławomirem Mentzenem – mówił w podcaście Machina Władzy w Radiu ZET poseł Dobromir Sośnierz. - Nie przyjął on do wiadomości naszego odejścia i wypiera rzeczywistość.

W naszej rozmowie pytaliśmy Sośnierza, czy nie obawia się, że Sławomir Mentzen będzie dążył do zablokowania startu Wolnościowców z list Konfederacji do Sejmu w 2023 roku. - Sławomir Mentzen o tym nie decyduje, bo jest prezesem partii KORWiN, a nie Konfederacji […] To Rada Liderów Konfederacji decyduje o tym, kto startuje na jedynkach i taka uchwała została już podjęta rok temu. Jedynki były wskazane imiennie […] Mam nadzieję, że nie muszę się obawiać o swój start do Sejmu. Nic mi nie wiadomo, aby Konfederacja zmieniła swoją uchwałę w tej sprawie.

RadioZET.pl/ PAP/ Machina Władzy