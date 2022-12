Projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który ma wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO, wpłynął do Sejmu i został opublikowany w nocy z wtorku na środę na sejmowej stronie internetowej.

Pilne spotkanie w Sejmie. Wśród uczestników Morawiecki i szefowie klubów

Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany w Radiu Plus o harmonogram prac nad tym projektem poinformował, że jeszcze w środę przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się z szefami klubów i kół parlamentarnych w tej sprawie.

- Pani marszałek będzie chciała ich zaprosić na takie spotkanie techniczne, żeby też wypracować pewne kalendarium działania. Chcielibyśmy również, aby rozpoczęło się pierwsze czytanie podczas tego posiedzenia Sejmu. Jest to ustawa ważna, pilna - powiedział Bochenek.

Całkiem możliwe, że być może w przyszłym tygodniu będzie również dodatkowe posiedzenie Sejmu, ale to wszystko zależy od tego, co zostanie ustalone podczas spotkania pani marszałek z szefami klubów i kół Rafał Bochenek, rzecznik PiS

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller, cytowany przez Polską Agencję Prasową, poinformował, że w spotkaniu - na zaproszenie marszałek Witek - będzie uczestniczyć również premier Mateusz Morawiecki.

KE zaakceptowała polski KPO

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk mówił we wtorek przedstawiając projekt, że pierwszą fundamentalną propozycją zmian, będzie to, by sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Doprecyzował, że IOZ będzie zajmowała się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych.

- Druga istotna zmiana to doprecyzowanie zastosowania testu niezależności. Z jednej strony, tak by mógł być stosowany również przez składy sędziowskie, z drugiej, by za nie tylko stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego, nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna. Nigdy nie było takiej intencji, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna groziła, ale ponieważ KE uważała, że warto tę kwestię doprecyzować, takie rozwiązanie w projekcie ustawy zastosowano - powiedział.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone.

Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Ustalenia operacyjne ws. KPO podpisane

W poniedziałek szef MFiPR Grzegorz Puda poinformował, że KE podpisała ustalenia operacyjne w sprawie KPO - techniczny dokument konieczny do złożenia przez Polskę wniosku o wypłatę środków. Resort funduszy przypomniał wtedy, że by wniosek został uznany za kompletny, musi zostać spełnionych 37 mierników.

Jak podano, w ramach prekonsultacji Polska wysyła do KE opracowane noty informacyjne (tzw. one page note), ustawy, rozporządzenia, dokumenty, które powstały w ramach realizacji reform i na tej podstawie KE wstępnie ocenia czy miernik został poprawnie zrealizowany.

RadioZET.pl/PAP