Zbigniew Ziobro został obroniony przez PiS w głosowaniu nad wotum nieufności, ale kluczowe zmiany w sądownictwie, które wprowadzał prawie siedem lat, zostaną najprawdopodobniej cofnięte. Z informacji Onetu wynika, że PiS zawrze z Komisją Europejską porozumienie ws. odblokowania pieniędzy z KPO.

Portal dotarł do dokumentu, w którym w dziewięciu punktach wyszczególniono, czego oczekuje Bruksela od rządu w Warszawie. Już we wtorek do Sejmu wpłynął projekt cofający część zmian w Sądzie Najwyższym. De facto oznacza to koniec systemu dyscyplinarnego sędziów w obecnym kształcie. Kompetencje Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN przejmie Naczelny Sąd Administracyjny. Był to jeden z warunków Komisji Europejskiej.

Onet: Dziewięciopunktowe porozumienie PiS z KE ws. pieniędzy z KPO

Kolejnym punktem jest zgoda PiS na badanie niezależności sędziów powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Oznacza to zmianę tzw. ustawy kaańcowej, którą służyła dyscyplinowaniu sędziów, którzy sprzeciwiali się zmianom w sądownictwie.

Ustępstwa polskich władz wobec Brukseli idą jeszcze dalej. “PiS jest też gotów przyznać, że jest kłopot prawny z sędziami powołanymi przez Andrzeja Dudę, którzy zostali wskazani przez politycznie kontrolowaną Krajową Radę Sądownictwa (tzw. neo-KRS). Do tej pory wedle doktryny PiS podpis prezydenta gwarantował legalność tej operacji” - pisze Onet.

Sędziowie powołani przez nową KRS, który jest już około 2 tys., mają zostać poddani tzw. testowi niezależności. - Zasady opisujące test niezależności stanowią zasadniczą część posiadanych przez nas dokumentów - czytamy.

Porozumienie negocjuje minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, który tłumaczył, że chodzi o "doprecyzowanie zastosowania testu niezależności". - Z jednej strony, tak by mógł być stosowany również przez składy sędziowskie, z drugiej strony by za nie tylko stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna" - powiedział. - Nigdy nie było takiej intencji, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna groziła, ale ponieważ Komisja uważała, że warto tę kwestię doprecyzować, takie rozwiązanie w projekcie ustawy jest zastosowane - dodał.

Witek zwołała pilne spotkanie z szefami klubów w Sejmie

W środę przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma spotkać się z szefami klubów i kół parlamentarnych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcielibyśmy, aby pierwsze czytanie projektu rozpoczęło się na tym posiedzeniu Sejmu - dodał.

- Pani marszałek będzie chciała ich zaprosić na takie spotkanie techniczne, żeby też wypracować pewne kalendarium działania. Chcielibyśmy również, aby rozpoczęło się pierwsze czytanie podczas tego posiedzenia Sejmu. Jest to ustawa ważna, pilna - powiedział Bochenek. W spotkaniu ma wziąć udział także premier Mateusz Morawiecki.

Koalicja Obywatelska jest sceptyczna wobec kolejnych zmian w sądownictwie. - Nie przesądzając niczego, mogę zapewnić, że nie będzie naszej zgody na procedowanie nowego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym w nadzwyczajnym trybie - powiedział w środę szef klubu KO Borys Budka.

Opór jest również w obozie władzy. Tadeusz Cymański powiedział w Radiu ZET, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest "nie do przełknięcia dla Solidarnej Polski w pierwszym czytaniu". - Czytałem pobieżnie, rozmawiałem z kolegami wiceministrami i przykuwają uwagę od razu i budzą wątpliwości niektóre propozycje - stwierdził poseł Solidarnej Polski.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP