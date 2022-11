PiS ma problem. Nazywa się Kaczyński. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Jarosław Kaczyński w ten weekend kontynuuje objazd po Polsce. Prezes PiS w sobotę spotka się z mieszkańcami Katowic i Jastrzębia-Zdroju. Z kolei w niedzielę odwiedzi Gliwice i Kędzierzyn-Koźle.

Kaczyński szkodzi PiS. Jednoznaczne wyniki sondażu

Na pytanie "jak Pani/Pana zdaniem spotkania Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami wpływają na poparcie dla PiS?", 15,5 proc. respondentów odpowiedziało, że spotkania zwiększają poparcie dla rządzącej partii. Z kolei zdaniem 44,8 proc. badanych skutkiem spotkań jest zmniejszenie się poparcia dla PiS. 17,7 proc. ankietowanych uważa natomiast, że spotkania Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami nie wpływają na poparcie dla PiS. W tej kwestii zdania nie ma zaś 22 proc. ankietowanych.

"Za tym, że spotkania Jarosława Kaczyńskiego powodują spadek poparcia wyborców PiS, częściej opowiadają się kobiety (48 proc.) niż mężczyźni (41 proc.). Prawie co druga osoba w wieku do 24 lat (48 proc.) oraz taki sam odsetek badanych z wykształceniem średnim sądzi, że prezes PiS negatywnie wpływa na poparcie swojej partii spotykając się z wyborcami. Ponad pięć na dziesięć osób (52 proc.) z dochodem powyżej 5 tys. zł netto jest zdania, że spotkania Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami zmniejszają poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo opowiada się nieco mniejszy odsetek badanych (48 proc.) mieszkających w miastach wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców" – skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Największy odsetek osób uważających, że spotkania Kaczyńskiego z wyborcami zwiększają poparcie dla PiS, jest w grupach osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (23,7 proc.) oraz najgorzej zarabiających (do 2 tys. zł, 24 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15-16 listopada. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

