PiS niespodziewanie przegrało głosowanie w Sejmie. Rządzący żądają reasumpcji

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała we wtorek rządowy projekt dotyczący ograniczenia reguły wydatkowej, która ma ograniczać zadłużenie państwa. Rządzący chcą, aby nie dotyczyła ona pieniędzy przeznaczonych na wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, emerytów i rencistów, czy finansowania zbrojeń.

PiS teoretycznie ma większość w komisji, ale na jej obrady nie przyszło aż 14 posłów klubu. W głosowaniu był remis: 16 osób było za przyjęciem projektu, a 16 przeciw. Aby przeszedł, potrzebna była większość.

PiS przegrało kluczowe głosowanie w Sejmie. Teraz chce reasumpcji

Pomiędzy posłami wywiązała się ożywiona dyskusja. Posłowie PiS zagłosowali za reasumpcją, a politycy opozycji w geście protestu opuścili salę.

"Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, w głosowaniu wychodzi remis, rządowa ustawa nie przechodzi, głosowanie zakończone. Co robi PiS? Robi przerwę, zarządza reasumpcję i pcha kolanem dalej. Pisowskiego syfu i dziadostwa ciąg dalszy" - skomentował na Twitterze poseł Lewicy Tomasz Trela.

Sejm we wtorek nie poparł wniosku opozycji, aby odrzucić projekt w pierwszym czytaniu. Został on więc skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, którą zobowiązano do przedstawienia sprawozdania w terminie umożliwiającym rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Oprócz ograniczenia limitu wydatków w przypadku wsparcia podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz z finansowaniem sił zbrojnych, projekt zakłada też, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. Ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

Proponowane przepisy dotyczące podatku bankowego mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, natomiast zmiany w zakresie reguły wydatkowej mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

RadioZET.pl/PAP