PiS traci szansę na samodzielne rządy. Tylko jedna partia zyskuje

Na stronie Onetu ukazał się najnowszy sondaż IBRiS, przeprowadzony w dniach 7-8 grudnia. Na czele uplasowała się w nim Zjednoczona Prawica - czyli PiS z Solidarną Polską i innymi mniejszymi koalicjantami - na którą chce zagłosować 32,9 proc. badanych (w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w listopadzie to spadek o 0,9 pkt proc.).

PiS bez samodzielnej władzy. Tylko jedna partia zyskuje

Portal zwrócił uwagę, że taki wynik oznacza, iż dowodzona przez Jarosława Kaczyńskiego formacja nie mogłaby liczyć na samodzielne rządy. Drugie miejsce w sondażu zajęła tradycyjnie już Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 26,4 proc. głosów (spadek, bo w listopadzie było to 27,6 proc. ankietowanych).

Oprócz tych dwóch partii do Sejmu weszłaby również Lewica z wynikiem 9,4 proc. (w ubiegłym miesiącu było 10,1 proc.), a także Polska 2050 Szymona Hołowni, która zyskałaby poparcie 9,2 proc. (strata na poziomie 0,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) oraz PSL, które może liczyć na 6,2 proc. (zmiana - 0,4 pkt proc.).

Ponadto próg wyborczy przekroczyłaby również Konfederacja. Chęć głosowania na nią wyraziło 5,5 proc. respondentów (w listopadzie odnotowano 4,3 proc., co czyni z Konfederacji jedynie ugrupowanie, które zyskało w porównaniu do zeszłomiesięcznego zestawienia). Z badania wynika jednocześnie, że rośnie liczba osób niezdecydowanych. W listopadzie było to 8 proc., w najnowszym badaniu odsetek ten wynosi już 10,4 proc.

IBRiS zbadał również, jaka mogłaby być frekwencja. Udział w wyborach "zdecydowanie" zadeklarowało 37,9 proc. ankietowanych, a "raczej" - 19,3 proc. Łącznie, chęć oddania głosu deklaruje więc 57,2 proc. W wyborach "raczej" nie wzięłoby dziś udziału 11 proc. badanych, natomiast 26,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Zdania na ten temat nie ma 5,7 proc.

