Polacy o wyborach 2023. Wyniki badania jak zimny prysznic dla opozycji

Jesienią 2023 roku planowane są wybory parlamentarne. PiS będzie walczył o utrzymanie władzy i zdobycie trzeciej kadencji większościowej z rzędu. Z kolei opozycja planuje wystartować w większych blokach, aby w kampanii skuteczniej przeciwstawić się partii rządzącej.

Pracownia Kantar Public na zlecenie "Polityki" zapytała respondentów m.in. czy ich zdaniem najbliższe wybory parlamentarne będą tak samo ważne, bardziej czy też mniej ważne, jak te z 1989 r., gdy w Polsce zmienił się ustrój.

Sondaż. Polacy o wyborach 2023

33 proc. badanych uważa, że najbliższe wybory będą ważniejsze niż te z czerwca 1989 r. Z kolei 42 proc. badanych sądzi, że będą one równie ważne, jak te z 1989 r., a 7 proc. uważa, że będą mniej ważne. 18 proc. pytanych nie miało zdania.

Na pytanie, kto wygra najbliższe wybory parlamentarne, 33 proc. respondentów odpowiedziało, że PiS z koalicjantami. 29 proc. większe szanse daje opozycji. 38 proc. wskazało na pozycję "trudno powiedzieć".

Według sondażu w wyborczy sukces PiS wierzy 86 proc. elektoratu tej partii. W zwycięstwo opozycji wierzy natomiast 74 proc. zwolenników Platformy, 41 proc. Lewicy, 48 proc. partii Szymona Hołowni, tyle samo wyborców PSL i 26 proc. sympatyków Konfederacji.

Polaków zapytano także o to, w jakiej formule opozycja pójdzie do najbliższych wyborów parlamentarnych. 22 proc. badanych sądzi, że uda jej się utworzyć jedną listę, 24 proc. uważa, że będą dwa bloki, a 14 proc. obstawia trzy lub cztery listy. Z kolei 40 proc. nie wie, czego się spodziewać.

Kto premierem z opozycji?

W badaniu zadano też pytanie, kto powinien zostać premierem rządu po wyborach. W sondażu zaproponowano po dwóch kandydatów dla PiS i PO. 19 proc. ankietowanych wskazało na Mateusza Morawieckiego, po 13 proc. na Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, 8 proc. na Szymona Hołownię, 5 proc. na Władysława Kosiniaka-Kamysza, a 4 proc. na Jarosława Kaczyńskiego. 18 proc. wskazało na "kogoś innego". Natomiast 20 proc. nie miało zdania.

Na pytanie, co powinno stać się głównym tematem kampanii wyborczej, 67 proc. ankietowanych odpowiedziało, że gospodarka i inflacja. Kolejne odpowiedzi to: bezpieczeństwo energetyczne (43 proc.), praworządność, sądownictwo i ustrój państwa (35 proc.), ochrona zdrowia (35 proc.), wojna w Ukrainie i obronność (19 proc.), edukacja (16 proc.), sprawa aborcji (14 proc.), mieszkalnictwo (11 proc.), kwestia uchodźców (6 proc.), LGBT, gender, legalizacja związków jednopłciowych (4 proc.).

W sondażu padło też pytanie o to, co powinna zrobić Ukraina w wojnie z Rosją. 59 proc. Polaków uważa, że powinna walczyć do końca o odzyskanie wszystkich zajętych przez Rosję ziem. 16 proc. pytanych sądzi, że powinno się pogodzić z utratą części terytorium i rozpocząć negocjacje z Rosją, aby jak najszybciej zakończyć wojnę, zaś 25 proc. nie ma zdania.

Badanie wykonane przez Kantar Public na zlecenie "Polityki" zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów CAWI, w dniach 1-5 grudnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków. Zrealizowano 1004 wywiady.

RadioZET.pl/PAP/"Polityka"