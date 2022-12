Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wynegocjowany z KE. Tego chce większość

Na pytanie "Czy opozycja parlamentarna powinna poprzeć projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu wynegocjowanym z Komisją Europejską, który odblokuje środki unijne dla Polski?" 71,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "tak". Nie zgadza się na to 19 proc. przepytanych przez IBRiS dla Radia ZET. Tylko 9,8 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Najwięcej zwolenników poparcia przez opozycję projektu nowelizacji o Sądzie Najwyższym, wynegocjowanego w Brukseli, jest wśród mieszkańców wsi (aż 88 proc.). Takie rozwiązanie popierają też mieszkający w średnich (62 proc.) i dużych miastach (62 proc.).

Przypomnijmy, projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad w Sejmie. - Zgodnie z apelem pana prezydenta ten temat wymaga pogłębionej analizy, konsultacji, powinien być bardziej przedyskutowany. Takie głosy płynęły także z innych środowisk politycznych, dlatego ten projekt jest dzisiaj zdjęty z porządku obrad i będzie procedowany pewnie w późniejszym czasie - powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podczas czwartkowego briefingu w Sejmie.

Rzecznik PiS przyznał, że "wszystko wskazuje na to", że nie będzie także zaplanowanego wstępnie na wtorek kolejnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. - Wszystko zależy od tempa konsultacji - zaznaczył.

- Proszę i apeluję do całego parlamentu, nie tylko do strony rządowej, ale do całej naszej sceny parlamentarnej, do wszystkich ugrupowań, aby spokojnie i konstruktywnie pracować nad projektem nowelizacji ustawy o SN - powiedział w czwartek Andrzej Duda.

RadioZET.pl/Radio ZET