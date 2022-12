Czarnek o koalicjantach PiS. Wymienił dwa ugrupowania

Przemysław Czarnek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim mówił o wyborach parlamentarnych. Jesienią 2023 roku Polacy wybiorą nowy skład Sejmu i Senatu. Sondaże z ostatnich tygodni pokazują, że PiS ze swoimi sojusznikami nadal prowadzi, ale nie ma wystarczającej większości do samodzielnego rządzenia.

- PiS wygra wybory w przyszłym roku bez wątpienia. Są ku temu wszelkie przesłanki. To nie jest kwestia pewności siebie, ale kalkulacji. Tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 7 lat, jak do tego podchodzą wyborcy. Przewaga medialna jest tylko po stronie opozycji - powiedział Czarnek.

Przemysław Czanek o wyborach i koalicjantach PiS

Minister edukacji w Gościu Radia ZET został zapytany również o ewentualnych partnerów koalicyjnych PiS. - Jeśli będzie taka konieczność, to z Konfederacją i PSL-em warto rozmawiać - odpowiedział.

W ocenie Przemysława Czarnka przyznanie ochrony SOP Donaldowi Tuskowi, o czym w środę pisała "Rzeczpospolita", była słuszną decyzją. Na pytanie, czy PiS i PO nie powinni uderzyć się w piersi i wezwać sympatyków do tego, by nie hejtowali przeciwników, odpowiedział: Oczywiście, że tak. Wszyscy powinniśmy to robić.

RadioZET.pl