Pytania o napięcie między Warszawą a Kijowem. Jest głos z kancelarii Dudy

W Przewodowie we wtorek spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. - Nikt Ukrainy nie obwinia o to, że celowo zaatakowała polskie terytorium. To musiałby być jakiś troll rosyjski, który by taką teorie stawiał - mówił w czwartek w Polsat News Jakub Kumoch.

Eksplozja w Przewodowie. Napięcie między Warszawą a Kijowem?

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przypomniał, że we wtorek Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, także blisko granicy z Polską, a ukraińska obrona przeciwlotnicza z nią walczyła. - Jestem przekonany, że na samej Ukrainie spadają odłamki rakiet obrony przeciwlotniczej, jest wojna - dodał minister. - Tragedia się wydarzyła w Polsce, ale to jest w dalszym ciągu rozpatrywane przez nas jako nieszczęśliwy wypadek - podkreślił.

Pytany, czy ostatnie 48 godzin było jednymi z najtrudniejszych w relacjach między Warszawą a Kijowem odparł: - Nie poszedłbym tak daleko, że to było jakieś wielkie napięcie między Warszawą a Kijowem, bo nie doszło nawet do żadnej gwałtownej wymiany opinii między prezydentami, albo między ich doradcami czy ekipą współpracującą.

- Najważniejsze dla nas na samym początku było ustalenie tego, czy Polska została zaatakowana czy nie. Polska nie została zaatakowana. W Polsce miał miejsce tragiczny wypadek. Oczywiście winę za to ponosi Rosja, bo to ona morduje Ukrainę i ona tworzy warunki do tego, co się stało - mówił szef BPM.

- To jest tak, jak policja podczas strzelaniny z mafią postrzeli przechodnia, to mimo wszystko, ci, którzy rozpoczęli tę strzelaninę, bandyci - to oni odpowiadają za stworzenie tej sytuacji, a nie funkcjonariusz - dodał Kumoch.

RadioZET.pl/Polsat News/PAP