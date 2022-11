Rząd majstruje przy Kodeksie wyborczym. Ma powstać Centralny Rejestr Wyborców

Rząd przesłał do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców. Autorzy projektu tłumaczą, że nie wprowadza on zmian w zakresie zasad prawa wyborczego. Z kolei opozycja ostrzega, że to "wstęp do zmiany ordynacji".