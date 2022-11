Skrzypczyński miał molestować podczas Memoriału im. Kaczyńskich. Sasin reaguje

Onet poinformował o najnowszych zarzutach wobec prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. Według portalu podczas sierpniowego Memoriału Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w podwarszawskich Kozerkach miał on molestować kobietę zatrudnioną przy obsłudze turnieju. - Zaproponował, bym spędziła noc w jego pokoju. Czułam, że zaczyna się do mnie przysuwać i ocierać o moje nogi kroczem. (...) Gdy zamawiał kawę, Iza (kelnerka - red.) zapytała grzecznie, czy życzy sobie z mlekiem. Na co on "ale tylko z tych cycuszków". Potem rzucał teksty w stylu "te piersi, to ja bym w nich spał i je ssał" – relacjonowała Onetowi Ewa Ciszek, zatrudniona przy obsłudze turnieju.

To nie pierwsze zarzuty w ostatnich tygodniach przeciwko Skrzypczyńskiemu. Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy, ujawniła w rozmowie z Onetem, że prezes PZT molestował ją, kiedy była dzieckiem. - Czuję moralny obowiązek, by publicznie powiedzieć prawdę - stwierdziła polityczka. Do sprawy we wtorek w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Afera w PZT. Sasin wydał rekomendacje dla spółek Skarbu Państwa

- Jestem wstrząśnięty doniesieniami medialnymi na temat prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Spółki Skarbu Państwa to główny mecenas polskiego sportu, również Polskiego Związku Tenisowego. Decyzje dotyczące sponsoringu podejmują oczywiście odpowiednie organy korporacyjne spółek - powiedział Sasin. Jednym z partnerów PZT jest PZU.

Dodał, że "biorąc jednak pod uwagę doniesienia medialne, nie rekomenduję im dalszego finansowania Polskiego Związku Tenisowego". - Spółki Skarbu Państwa powinny się wstrzymać z tymi działaniami, przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy lub rezygnacji prezesa Skrzypczyńskiego - podkreślił wicepremier.

