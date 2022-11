Zmiana na podium. Potencjalny koalicjant PiS poza Sejmem

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je rządzące od 7 lat PiS, które wraz z sojusznikami (Solidarną Polską czy Partią Republikańską) może liczyć na 33,8 proc. poparcia - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. To wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania przeprowadzonego w październiku.

Sondaż IBRiS. Lewica na podium, Konfederacja poza Sejmem

Drugie miejsce w zestawieniu tradycyjnie od dłuższego czasu zajmuje Koalicja Obywatelska. Kierowana przez Donalda Tuska główna formacja opozycyjna cieszy się poparciem 27,6 proc. ankietowanych, co stanowi minimalny wzrost (o 1,1 pkt proc.) względem październikowego sondażu.

Do zmiany doszło natomiast na najniższym stopniu podium, gdzie wskoczyła Lewica. Koalicja ta może liczyć na 10,1 proc. głosów, zyskując przez miesiąc 1,7 pkt proc. Dokładnie tyle samo w porównaniu z poprzednim rankingiem straciła dotychczasowa "trzecia siła", czyli Polska 2050. Głos na partię Szymona Hołowni deklaruje dziś 9,6 proc. badanych.

Ostatnim ugrupowaniem, które na ten moment miałoby swoich przedstawicieli w Sejmie, byłoby PSL, na które zagłosowałoby 6,6 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Z kolei progu wyborczego nie przekroczyłaby wymieniana przez niektórych jako potencjalny koalicjant PiS Konfederacja (wynik 4,3 proc. - spadek o 1,3 pkt proc.). Zmalał też (o 1 pkt proc.) odsetek wyborców niezdecydowanych i wynosi obecnie 8 proc.

Pojawiło się również pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?". Odpowiedzi "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" udzieliło łącznie 58,4 proc. uczestników badania, zaś "zdecydowanie nie" i "raczej nie" łącznie 39,8 proc. Niezdecydowanych było 1,8 proc.

