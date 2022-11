Ziobro ma powody do zmartwienia. Polacy powiedzieli, co o nim myślą

W Sejmie 15 listopada opozycja złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pod wnioskiem podpisały się kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz koło parlamentarne Polska 2050. Jak powiedział wówczas szef klubu KO Borys Budka, wniosek opozycji to jest "powiedzenie sprawdzam dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Przekonywał, że w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

- Często w kuluarach słyszymy: "nie chcemy Ziobry w rządzie". To my dziś do was apelujemy: macie szansę, nie musicie głosować, nie przychodźcie na głosowanie. Wystarczy, że nie przyjdziecie, a my tę większość zbierzemy i opozycyjnymi rękami wyrzucimy Ziobrę - zapewniał z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano, czy Ziobro powinien zostać odwołany z funkcji ministra sprawiedliwości i odejść z rządu. Aż 62,6 proc. badanych chce jego dymisji. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 50,7 proc. respondentów, a 11,9 proc. - "raczej tak".

Dymisja Zbigniewa Ziobry. Chce tego 20 proc. wyborców PiS

24 proc. Polaków powiedziało, że nie chce dymisji Ziobry, z czego "zdecydowanie nie" zaznaczyło 14,9 proc., a 9,1 proc. stwierdziło, że "raczej nie" należy go wyrzucać z rządu. Zdania na ten temat nie ma 13,4 proc. ankietowanych.

Co zaskakujące, dymisji lidera Solidarnej Polski oczekuje 20 proc. wyborców PiS, z czego 12 proc. powiedziało "zdecydowanie tak", a 8 proc. - "raczej tak". Aż 68 proc. głosujących na PiS chce jednak, aby Ziobro nadal był ministrem sprawiedliwości.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 18-20 listopada 2022 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska