Stan wyjątkowy w Polsce po eksplozji w Przewodowie? Rzecznik PiS zabiera głos

Radosław Fogiel w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce odniósł się do eksplozji rakiety w Przewodowie w woj. lubelskim. Rzecznik PiS został zapytany, czy partia rządząca rozważa scenariusz wprowadzenia stanu wyjątkowego lub przesunięcia wyborów parlamentarnych.

Fogiel o stanie wyjątkowym. "W szufladzie trzeba mieć najróżniejsze scenariusze"

- W sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna, w szufladzie trzeba mieć najróżniejsze scenariusze, to naturalna rzecz. Nie znaczy to, że z któregokolwiek kiedykolwiek się skorzysta. Daj Boże, żeby tak nie było. W tym momencie takich planów nie ma - podkreślił.

Polityk zaznaczył, są to rozwiązania konstytucyjne, którymi każdy parlament dysponuje, ale "miejmy nadzieję, że do takiej konieczności nie dojdzie".

Nie ma w tej chwili żadnego bezpośredniego zagrożenia dla Polski, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Z tych zdarzeń wyciągamy też wnioski na przyszłość, bo rozmaite scenariusze, plany ewentualnościowe istnieją, ale zawsze się nad nimi pracuje. Rzecznik PiS Radosław Fogiel

Fogiel skomentował też temat przesunięcia wyborów parlamentarnych. Podkreślił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie planuje zawieszenia objazdu po Polsce. - Tym bardziej ważne jest, żeby rozmawiać z Polakami, być może odpowiadać na pewne wątpliwości czy rozwiewać pewne obawy, które mogą się pojawić - powiedział. W sobotę i niedzielę Kaczyński odwiedzi Śląsk.

Do eksplozji rakiety na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) doszło we wtorek. W wyniku wybuchu pocisku zginęło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły tego dnia po południu zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

W środę prezydent wziął udział w naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda przekazał, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę i nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję. Oświadczył natomiast, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej.

Wojna w Ukrainie. Rakieta spadła na Polskę

RadioZET.pl/Wirtualna Polska