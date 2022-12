"Tego się nie da oglądać". Wyrzucili telewizor w trakcie konwencji PiS

Działacze AgroUnii nie wytrzymali, oglądając Zgromadzenie Polskiej Wsi, organizowane w niedzielę przez PiS w Przysusze (woj. mazowieckie). Podczas wystąpienia Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza z PiS ds. rolnictwa, jeden z działaczy ruchu chwycił za telewizor i wyrzucił go przez okno. - Jak trzeba, to wyrzucimy drugi. To, co najbardziej chcemy wyrzucić, to beznadziejnych polityków - przekazał po niecodziennej manifestacji Michał Kołodziejczak.