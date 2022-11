Tomasz Misiak bez aresztu. Były senator musi wpłacić ogromną kaucję

Były senator Tomasz Misiak nie trafi do aresztu. Sąd zdecydował jednak o zastosowaniu innych, wolnościowych środków zapobiegawczych. Tomasz Misiak ma zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

Były senator Tomasz Misiak bez aresztu

Decyzja sądu co do nieuwzględnienia zażalenia prokuratury dotyczy wszystkich zatrzymanych do tej sprawy, czyli także Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan. Prokuratura zaskarżyła wcześniejszą decyzję sądu o braku aresztów wobec podejrzanych o wyłudzenia z PFRON i ZUS.

RadioZET.pl/oprac. BCh