To on pokieruje kampanią PiS. Osobiście zaproponował go Kaczyński

Tomasz Poręba pokieruje kampanią wyborczą PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. O nowej roli europosła partii rządzącej jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska.

Tomasz Poręba pokieruje kampanią PiS

Decyzja zapadła 7 grudnia podczas obrad Komitetu Politycznego partii. Jego członkowie jednogłośnie zaaprobowali kandydaturę, którą osobiście zgłosił prezes Jarosław Kaczyński. WP dodała, że za pion medialny w kampanii ma też odpowiadać Rafał Bochenek, od niedawna rzecznik prasowy PiS.

- To będą najważniejsze pod każdym względem wybory po 1989 roku. Ich stawką będzie to, czy Polska będzie się nadal szybko rozwijać, kontynuować strategiczne projekty i prowadzić dalej suwerenną politykę służącą obywatelom. Dlatego musimy wygrać i wierzyć, że to zwycięstwo jest absolutnie możliwe - powiedział Poręba w rozmowie z portalem tvp.info.

Polityk PiS podkreślał, że aby tak było, potrzebna jest w kolejnych miesiącach "ciężka praca i potężna mobilizacja w szeregach Zjednoczonej Prawicy, od najniższych szczebli samorządu, poprzez partię, rząd i parlament".

Każdy musi dać z siebie wszystko. Interes Polski i Polaków musi być dla wszystkich najważniejszy Tomasz Poręba

Wirtualna Polska przypomniała, że Poręba odpowiadał już za dwie zwycięskie kampanie PiS - w wyborach samorządowych w 2018 roku oraz europejskich w 2019. Zwłaszcza te drugie - w których PiS uzyskało 45,38 proc. - uważane są za gigantyczny sukces.

Tomasz Poręba. Kim jest?

49-letni Poręba to z wykształcenia historyk i politolog. Pod koniec lat 90. pracował w Kancelarii Premiera, potem w centrali IPN i Biurze Krajowym PiS, gdzie pełnił funkcję dyrektora działu ds. informacji i wizerunku.

W latach 2004-2009 pracował w Brukseli, jako Główny Doradca Grupy Unia na Rzecz Europy Narodów w Komisji Rozwoju Regionalnego i Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.Był także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim.

W 2009 r. z listy PiS w okręgu rzeszowskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji. Od tamtej pory zasiada w PE. W wyborach w 2019 roku głosowało na niego 276 tys. osób. (37 proc. wszystkich głosów w okręgu). Od 2018 roku jest także wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

